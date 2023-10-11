Бани Древнего Рима: как совместное купание влияло на общество

Термы — бани времен древнего Рима были популярным местом, в котором кроме совместного купания, можно было пройтись по магазинам и заняться спортом. Более того, они не только очищали тело, но и помогали отдохнуть, утверждают ученые.

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В 2008 году японская художница-комиксистка Мари Ямадзаки взялась за необычный проект, создав серию манги под названием "Термы Рима". Манга рассказывает историю римского архитектора по имени Луций, который проектирует бани в Древнем Риме, пишет Big Think.

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Римские бани были не просто бассейнами для отдыха; они были важной частью римской цивилизации. Первые общественные бани, или термы, появились еще до строительства Колизея, и они пережили многие другие традиции, пережив переход от Римской республики к Римской империи. Эти бани выдержали даже падение Рима и продолжали функционировать в раннем Средневековье.

Эти бани были разных размеров, от небольших городских бань до массивных архитектурных чудес, таких как Термы Каракаллы, которые по своим масштабам конкурировали с Форумом и Пантеоном. Термы Каракаллы, построенные на средства императора Каракаллы, были обширным комплексом площадью 11 гектаров, вмещавшим до 2 500 гостей. Украшенный мозаикой и статуями, он имел целью не только улучшить качество жизни людей, но и предложить эстетические впечатления, которые ранее были зарезервированы для элиты.

Римские бани отличались своими инженерными чудесами. Акведуки подавали воду, нагретую в печах, в различные бассейны. Эти печи также нагревали пол и стены здания, обеспечивая римлянам комфорт современного спа-центра.

Универсальность была ключевым фактором: бани имели бассейны с разной температурой, парные и горячие сухие комнаты, похожие на сауны. Некоторые из них даже имели открытые дворики для физических упражнений, сады и библиотеки. Римляне стекались в бани, проводя по несколько часов в день, наслаждаясь разнообразными занятиями, такими как бокс, борьба, метание дисков и тяжелая атлетика.

Хотя исторические записи дают ценную информацию о римских банях, археологические находки дают еще более четкую картину. Раскопки в римских поселениях обнаружили средства гигиены, такие как флаконы для духов, скальпели и остатки пищи, что свидетельствует о том, что в некоторых банях могли быть медицинские учреждения, текстильные мастерские и киоски с едой.

Однако римская банная культура развивалась. В начале существования Римской республики мужчины и женщины часто купались вместе. Со временем правила купания изменились и мужчины и женщины приняли разные часы для купания.

Интересно, что хотя многие аспекты древнеримской культуры повлияли на западные общества, большинство западных людей сегодня относятся к купанию как к частному и практическому акту. Однако, коллективное купание предлагает эмоциональные и психологические преимущества.

Переход от совместного к частному купанию отражает переход от малых ритуальных обществ к большим урбанистическим мегаполисам. Хотя современные города предоставляют многочисленные услуги и товары, они также могут привести к ощущению тревоги, депрессии и отчуждения — проблем, которые когда-то помогало решить коллективное купание.

В Риме коллективное купание имело уравнительный эффект, предоставляя людям из всех экономических классов доступ к физическим упражнениям, развлечениям и самосовершенствованию. Некоторые императоры даже купались вместе с обычными гражданами. Значение римских терм, как отмечает исследователь Джейми Маккей, гораздо глубже.

Они позволяли людям непосредственно ощутить разнообразие реальных тел, что имеет решающее значение в обществе, где доминируют идеализированные или искаженные образы тел. Коллективное купание помогло ренормализовать базовое ощущение разнообразия и прорваться сквозь жесткие общественные нормы относительно "нормального тела".

Итак, римские бани были гораздо больше, чем просто местами для купания. Это были архитектурные чудеса, культурные выравниватели, центры отдыха и самосовершенствования. Наследие римских бань, с их акцентом на общественном благосостоянии и принятии различных тел, является частью нашей истории, которую стоит переосмыслить.

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