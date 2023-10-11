Лазні Стародавнього Риму: як спільне купання впливало на суспільство

Терми – лазні часів давнього Риму були популярним місцем, в якому окрім спільного купання, можна було пройтися по магазинах та зайнятися спортом. Більше того, вони не тільки очищали тіло, а й допомагали відпочити, стверджують вчені.

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У 2008 році японська художниця-коміксистка Марі Ямадзакі взялася за незвичний проект, створивши серію манґи під назвою "Терми Риму". Манга розповідає історію римського архітектора, на ім'я Луцій, який проєктує лазні в Стародавньому Римі, пише Big Think.

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Римські лазні були не просто басейнами для відпочинку; вони були важливою частиною римської цивілізації. Перші громадські лазні, або терми, з'явилися ще до будівництва Колізею, і вони пережили багато інших традицій, переживши перехід від Римської республіки до Римської імперії. Ці лазні витримали навіть падіння Риму і продовжували функціонувати в ранньому Середньовіччі.

Ці лазні були різних розмірів, від невеликих міських лазень до масивних архітектурних чудес, таких як Терми Каракалли, які за своїми масштабами конкурували з Форумом і Пантеоном. Терми Каракалли, збудовані на кошти імператора Каракалли, були розлогим комплексом площею 11 гектарів, що вміщував до 2 500 гостей. Прикрашений мозаїкою і статуями, він мав на меті не лише покращити якість життя людей, але й запропонувати естетичні враження, які раніше були зарезервовані для еліти.

Римські лазні вирізнялися своїми інженерними чудесами. Акведуки подавали воду, нагріту в печах, у різні басейни. Ці печі також нагрівали підлогу і стіни будівлі, забезпечуючи римлянам комфорт сучасного спа-центру.

Універсальність була ключовим фактором: лазні мали басейни з різною температурою, парні та гарячі сухі кімнати, схожі на сауни. Деякі з них навіть мали відкриті дворики для фізичних вправ, сади та бібліотеки. Римляни стікалися до лазень, проводячи по кілька годин на день, насолоджуючись різноманітними заняттями, такими як бокс, боротьба, метання дисків і важка атлетика.

Хоча історичні записи дають цінну інформацію про римські лазні, археологічні знахідки дають ще чіткішу картину. Розкопки в римських поселеннях виявили засоби гігієни, такі як флакони для парфумів, скальпелі та залишки їжі, що свідчить про те, що в деяких лазнях могли бути медичні заклади, текстильні майстерні та кіоски з їжею.

Однак римська банна культура розвивалася. На початку існування Римської республіки чоловіки та жінки часто купалися разом. З часом правила купання змінилися і чоловіки та жінки прийняли різні години для купання.

Цікаво, що хоча багато аспектів давньоримської культури вплинули на західні суспільства, більшість західних людей сьогодні ставляться до купання як до приватного і практичного акту. Однак, колективне купання пропонує емоційні та психологічні переваги.

Перехід від спільного до приватного купання віддзеркалює перехід від малих ритуальних суспільств до великих урбаністичних мегаполісів. Хоча сучасні міста надають численні послуги та товари, вони також можуть призвести до відчуття тривоги, депресії та відчуження — проблем, які колись допомагало вирішити колективне купання.

У Римі колективне купання мало зрівняльний ефект, надаючи людям з усіх економічних класів доступ до фізичних вправ, розваг і самовдосконалення. Деякі імператори навіть купалися разом зі звичайними громадянами. Значення римських терм, як зазначає дослідник Джеймі Маккей, набагато глибше.

Вони дозволяли людям безпосередньо відчути розмаїття реальних тіл, що має вирішальне значення в суспільстві, де домінують ідеалізовані або спотворені образи тіл. Колективне купання допомогло ренормалізувати базове відчуття різноманітності та прорватися крізь жорсткі суспільні норми щодо "нормального тіла".

Отже, римські лазні були набагато більше, ніж просто місцями для купання. Це були архітектурні дива, культурні вирівнювачі, центри відпочинку та самовдосконалення. Спадщина римських лазень, з їхнім акцентом на суспільному добробуті та прийнятті різноманітних тіл, є частиною нашої історії, яку варто переосмислити.

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