Загадка золотого ока і стіна з римлян: чотири випадки, коли вчені потурбували прокляті речі

Коли йдеться про археологію, ми часто уявляємо собі Індіану Джонса, що розмахує батогом і перемагає нацистів. Хоча фільми дещо вільно передають реальність, в одному вони не помиляються — це привабливість відкриття стародавніх, таємничих реліквій.

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Археологія — це наукове вивчення історії та передісторії людства через розкопки та аналіз матеріальних залишків, таких як артефакти, споруди та інші речові докази. Вона відкриває вікно в минуле, допомагаючи нам зрозуміти життя, культуру і суспільство стародавніх цивілізацій і народів. Однак іноді науковці натрапляють на такі речі, які важко пояснити чи осягнути, пише IFLScience.

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Жінка, чиє тіло не розклалося

У 1960-х роках будівельники натрапили на гробницю леді Дай, також відомої як Сінь Чжуй, у Китаї. Розкопуючи її в 1970-х роках, археологи знайшли дещо дивовижне: надзвичайно добре збережену мумію самої Сінь Чжуї. Але це ще не все — вона плавала в басейні з прозорою рідиною, яка набувала коричневого кольору під впливом повітря. Ця рідина була або трав'яним консервуючим розчином, або результатом розкладання її тілесних рідин.

Що справді вражає, так це те, що більша частина її м'яких тканин залишилася неушкодженою, а вени все ще наповнені застиглою кров'ю. По суті, Сінь Чжуй кинула виклик розпаду, який зазвичай спіткає органічну матерію протягом століть.

Загадковий чорний саркофаг

У 2018 році археологи в Єгипті розкопали колосальний майже 3-метровий чорний саркофаг, похований на глибині 5 метрів під землею, що датується періодом Птолемеїв (323-30 рр. до н. е.). Громадськість суворо застерігала від його відкриття, оскільки це виглядало як рецепт неприємностей. Науковці отримали майже 3 тисячі попереджень.

Попри зловісні застереження, археологи вирішили відкрити вміст саркофага. Після урочистого відкриття їм довелося понад годину чекати, поки запах вивітриться. Усередині вони знайшли червонувато-коричневий мул, що містив кілька скелетів — видовище, яке можна було порівняти хіба що з сухариками в найгіршому супі, який тільки можна собі уявити.

Ці останки, ймовірно, належали чиновникам або військовослужбовцям, а на одному з них були сліди поранення в голову стрілою. Таємниця того, що лежало всередині чорного саркофага, нарешті розкрита, але вона залишила нам більше запитань, ніж відповідей.

Римські солдати в блокаді тунелю

Уявіть собі, що ви натрапили на стос римських солдатів, ретельно вишикуваних так, щоб перекрити прохід. Вам може бути цікаво, чому вони обрали трупи, а не цеглу, і що вони намагалися не допустити. Саме над цими питаннями ви можете замислитися, коли швидко відійдете від такого моторошного відкриття.

Археологи спробували відповісти на ці питання. За словами експерта Саймона Джеймса, ця моторошна сцена була результатом ранньої хімічної війни. Римські солдати, які намагалися прорити тунель під міськими стінами до військової бази, зустріли запеклу атаку персів, що оборонялися. Перси відступили в свій тунель, за свою жаровню, і кинули на неї суміш бітуму і кристалів сірки.

У результаті утворилася щільна хмара смертельних випарів — суміш маслянистого вуглеводневого диму, вуглекислого газу, смертельного чадного газу і справді огидного сірчистого газу. За лічені секунди римські солдати задихнулися, так і не вирвавшись із "сірчаних хмар пекла". Дев'ятнадцять з них загинули, а їхні тіла використали для побудови барикади, щоб не пустити інших.

Золоте око в 4800-річному скелеті

У 2006 році археологи виявили скелет жінки поблизу Забола, Іран, віком близько 4800 років. Вона була надзвичайно високою для свого часу, її зріст становив близько 2 метрів. Але найдивовижнішою знахідкою був незвичайний об'єкт всередині черепа — золотий протез ока.

Це золоте око було дивом стародавньої майстерності, зі складними деталями, що імітували анатомію людського ока, разом із кровоносними судинами, відтвореними за допомогою золотого дроту. Хоча неясно, чи була вона справді жрицею, одне можна сказати напевно — краще не видаляти це око, яким би спокусливим воно не було.

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Такі археологічні знахідки нагадують нам про неймовірні таємниці, заховані під поверхнею землі, які чекають на своє розкриття. І хоча вони не передбачають відчайдушних погонь чи пригод, що можуть врятувати світ, вони дають нам змогу зазирнути в загадкове минуле та дізнатися про дивовижні здібності наших предків.

Раніше Фокус писав про міфічне диво шумерів. Археологи виявили статую ассирійської богині-захисниці ламмасу.

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