Вразив дослідників: у Німеччині вчені знайшли середньовічний скелет з протезом руки (фото)

Німецькі дослідники виявили рідкісний протез руки, який датується приблизно XV століттям. Ця знахідка є рідкістю, оскільки в Центральній Європі відомо про всього-на-всього 50 схожих протезів.

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У Німеччині археологи нещодавно натрапили на багатовіковий скелет, в якого не вистачало кількох пальців на лівій руці. Сліди на збережених кістках натякали на можливу ампутацію, але що по-справжньому вразило дослідників, так це протез, який замінив відсутні пальці, пише Arkeonews.

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Знахідку зробили під час прокладання трубопроводу поблизу парафіяльної церкви Святого Георга у Фрайзінгу. За допомогою радіовуглецевого аналізу вчені встановили, що людина, яка носила цей протез, була чоловіком віком від 30 до 50 років, який помер десь між 1450 і 1620 роками.

У Центральній Європі відомо близько про 50 подібних протезів із пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. Деякі з них були простими, нерухомими замінниками, тоді як інші мали механічні компоненти. Після виявлення цього протезу руки, він пройшов ретельне обстеження та консервацію в Баварському державному управлінні з охорони пам'яток.

Протез руки у відкритому стані, зовнішній вигляд Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation (BLfD)

Доктор Вальтер Ірлінгер, керівник відділу консервації Баварського державного управління охорони пам'яток, розповів: "Порожнистий протез лівої руки додав чотири пальці. Вказівний, середній, безіменний і мізинець виготовлені з листового металу і є нерухомими. Репліки пальців лежать паралельно одна одній, злегка вигнуті. Протез, ймовірно, був прив’язаний до кукси руки за допомогою ременів".

Протез руки у відкритому стані, вигляд зсередини Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation (BLfD)

Точні обставини того, як цей чоловік втратив руку і для чого використовувався цей протез, залишаються невідомими. Всередині протеза знайшли кістку великого пальця, що піддалася корозії. Конструкцію, схоже, обтягнули шкірою, а на внутрішній стороні пальців виявили сліди зморщеної тканини. Усередині залізної руки також знаходилася тканина, схожа на марлю, яка, ймовірно, слугувала прокладкою між куксою руки та металом.

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Пізнє Середньовіччя та ранній Новий час у Центральній Європі позначені численними військовими конфліктами, і ампутації кінцівок не стали рідкістю. Сам Фрайзінг зазнав військових нападів під час таких подій, як Тридцятилітня війна (1618-1648), що могло призвести до збільшення потреби в протезах.

Однією з відомих постатей цієї епохи, яка користувалася протезом руки, був лицар Гьотц фон Берліхінген, який втратив праву руку від гарматного пострілу під час облоги Ландсхута в 1530 році. Його протез був напрочуд досконалим для свого часу, з мобільністю та складними технічними характеристиками.

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