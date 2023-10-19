Подорож у часі через мистецтво. На картині XV століття виявили 500-тисячолітні інструменти (фото)

Понад пів мільйона років тому наші давні предки робили дивовижні речі. В них не було модних гаджетів чи технологій, як у нас сьогодні, але в них було дещо особливе — великі кам'яні інструменти, які називалися "ашельські сокири".

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Ашельські сокири були для наших предків чимось на кшталт швейцарських армійських ножів: ними вони різали м'ясо, рубали дрова і навіть викопували. Ці знаряддя зазвичай виготовляли з кременю, вони мали характерну овальну або грушоподібну форму із загостреним кінцем, пише Phys.org.

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Сокири здавна були джерелом захоплення в нашій соціальній та культурній історії. До епохи Просвітництва у 17-18 століттях люди вважали, що вони мають природне походження і називали їх "громовими каменями, випущеними з хмар", згідно з текстами, а найдавніші згадки про них датуються серединою 1500-х років.

У 15 столітті у Франції талановитий художник Жан Фуке працював над створенням шедевра, відомого як "Меленський диптих". Диптих — це вигадливий термін для позначення картини, що складається з двох полотен. На лівій панелі ви бачите чоловіка, на ім'я Етьєн Шевальє, в червоній мантії, який молиться.

Поруч з ним стоїть святий Стефан, який тримає в руках Новий Заповіт, а на книзі лежить щось схоже на ашельську сокиру. Цей кам'яний об'єкт символізує побиття камінням святого Стефана, важливу подію в християнській історії.

Століттями мистецтвознавці, дивлячись на цей камінь на картині, називали його "зубчастим каменем" або "великим, гострим каменем". До недавнього часу ніхто не думав, що це може бути щось зроблене людиною.

Лише гостре око Стівена Кангаса, експерта з історії мистецтва з Дартмута, виявило цей зв'язок. Він завжди підозрював, що камінь схожий на доісторичне знаряддя праці, і в 2021 році його здогадка привела до захопливого відкриття.

Фуке вважається одним з найвидатніших французьких художників до епохи Відродження, враховуючи його вміння працювати з олійними фарбами.

"Я знаю про картину Фуке вже багато років і завжди вважав, що кам'яний об'єкт схожий на доісторичне знаряддя праці, — каже Кангас. — Тож це завжди було чимось на кшталт того, що застрягло в глибині моєї свідомості, як щось, що мені потрібно було дослідити в майбутньому".

Зрештою науковці погодилися, що кам'яний предмет нагадує ашельську сокиру

Під час семінару в Дартмуті Кангас зустрівся з колегами-науковцями і показав їм фотографію лівої панелі "Меленського диптиха". Зрештою вони погодилися, що кам'яний предмет нагадує ашельську сокиру. Для подальшого дослідження вони об'єдналися з дослідниками Кембриджського університету.

Їхнє дослідження включало три важливі кроки. По-перше, вони проаналізували форму кам'яного предмета, порівнюючи її з іншими ашельськими сокирами за допомогою методу, який називається "Еліптичний аналіз Фур'є". Вони виявили, що форма була напрочуд схожою на сокири з регіону (в межах 95%), де і створено картину.

Далі вони подивилися на кольори кам'яного об'єкта, порівнюючи їх з кольорами 20 французьких ашельських сокир. Попри потенційні спотворення, спричинені пігментами та лаками, кольори на кам'яному об'єкті збігалися з кольорами справжніх артефактів. Це свідчило про те, що художник Фуке доклав чимало зусиль, щоб реалістично зобразити кам'яний об'єкт.

"Схоже, що Фуке виявив особливий інтерес до кам'яного об'єкта, ймовірно, тому, що побачив такий, який вразив його увагу та уяву", — каже Кангас.

Нарешті, вони підрахували лусочки на поверхні розмальованого кам'яного предмета і виявили, що він має приблизно таку ж кількість, як і випадково вибрані справжні кам'яні сокири з Франції.

Простіше кажучи, їхні висновки показали, що кам'яний предмет з "Меленського диптиху" був напрочуд схожий на справжні ашельські сокири з того ж регіону. Це все одно, що знайти доісторичне знаряддя праці, яке ховалося у всіх на виду на відомій картині.

Що робить це відкриття ще захопливішим, так це те, що ашельські сокири є одними з найдавніших інструментів, які коли-небудь використовували люди. Ці інструменти налічують понад пів мільйона років і ретельно вивчені вченими. Тож зв'язок між цими давніми інструментами та відомою картиною 15 століття вражає уяву.

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