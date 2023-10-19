Путешествие во времени через искусство. На картине XV века обнаружили 500-тысячелетние инструменты (фото)

Более полумиллиона лет назад наши древние предки делали удивительные вещи. У них не было модных гаджетов или технологий, как у нас сегодня, но у них было нечто особенное — большие каменные инструменты, которые назывались "ашельские топоры".

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Ашельские топоры были для наших предков чем-то вроде швейцарских армейских ножей: ими они резали мясо, рубили дрова и даже выкапывали. Эти орудия обычно изготавливали из кремня, они имели характерную овальную или грушевидную форму с заостренным концом, пишет Phys.org.

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Топоры издавна были источником восхищения в нашей социальной и культурной истории. До эпохи Просвещения в 17-18 веках люди считали, что они имеют естественное происхождение и называли их "громовыми камнями, выпущенными из облаков", согласно текстам, а самые древние упоминания о них датируются серединой 1500-х годов.

В 15 веке во Франции талантливый художник Жан Фуке работал над созданием шедевра, известного как "Меленский диптих". Диптих — это причудливый термин для обозначения картины, состоящей из двух полотен. На левой панели вы видите мужчину, по имени Этьен Шевалье, в красной мантии, который молится.

Рядом с ним стоит святой Стефан, который держит в руках Новый Завет, а на книге лежит нечто похожее на ашельский топор. Этот каменный объект символизирует избиение камнями святого Стефана, важное событие в христианской истории.

Веками искусствоведы, глядя на этот камень на картине, называли его "зубчатым камнем" или "большим, острым камнем". До недавнего времени никто не думал, что это может быть что-то сделанное человеком.

Лишь острый глаз Стивена Кангаса, эксперта по истории искусства из Дартмута, обнаружил эту связь. Он всегда подозревал, что камень похож на доисторическое орудие труда, и в 2021 году его догадка привела к захватывающему открытию.

Фуке считается одним из величайших французских художников до эпохи Возрождения, учитывая его умение работать с масляными красками.

"Я знаю о картине Фуке уже много лет и всегда считал, что каменный объект похож на доисторическое орудие труда, — говорит Кангас, — Так что это всегда было чем-то вроде того, что застряло в глубине моего сознания, как нечто, что мне нужно было исследовать в будущем".

В конце концов ученые согласились, что каменный предмет напоминает ашельский топор

Во время семинара в Дартмуте Кангас встретился с коллегами-учеными и показал им фотографию левой панели "Меленского диптиха". В конце концов они согласились, что каменный предмет напоминает ашельский топор. Для дальнейшего исследования они объединились с исследователями Кембриджского университета.

Их исследование включало три важных шага. Во-первых, они проанализировали форму каменного предмета, сравнивая ее с другими ашельскими топорами с помощью метода, который называется "Эллиптический анализ Фурье". Они обнаружили, что форма была удивительно похожей на топоры из региона (в пределах 95%), где и создана картина.

Далее они посмотрели на цвета каменного объекта, сравнивая их с цветами 20 французских ашельских топоров. Несмотря на потенциальные искажения, вызванные пигментами и лаками, цвета на каменном объекте совпадали с цветами настоящих артефактов. Это свидетельствовало о том, что художник Фуке приложил немало усилий, чтобы реалистично изобразить каменный объект.

"Похоже, что Фуке проявил особый интерес к каменному объекту, вероятно, потому, что увидел такой, который поразил его внимание и воображение", — говорит Кангас.

Наконец, они подсчитали чешуйки на поверхности разрисованного каменного предмета и обнаружили, что он имеет примерно такое же количество, как и случайно выбранные настоящие каменные топоры из Франции.

Проще говоря, их выводы показали, что каменный предмет из "Меленского диптиха" был удивительно похож на настоящие ашельские топоры из того же региона. Это все равно, что найти доисторическое орудие труда, которое пряталось у всех на виду на известной картине.

Что делает это открытие еще более захватывающим, так это то, что ашельские топоры являются одними из древнейших инструментов, которые когда-либо использовали люди. Эти инструменты насчитывают более полумиллиона лет и тщательно изучены учеными. Поэтому связь между этими древними инструментами и известной картиной 15 века поражает воображение.

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