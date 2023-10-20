Слава забутому королю Британії! Монета розкрила ім'я раніше невідомого правителя залізного віку

У полі в Гемпширі мисливець за скарбами на ім'я Льюїс Фадж зробив надзвичайну знахідку — монету, яка може переписати британську історію.

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Британська історія, можливо, щойно зазнала значного поповнення завдяки знахідці монети з ім'ям забутого правителя залізного віку. На ній добре видно напис "Есунертос". Експерти припускають, що Есунертос міг правити як король з форту Дейнбері, пише Ancient Origins.

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Це суттєве доповнення до британської історії, і експерти називають його "одним із найвидатніших відкриттів останніх десятиліть".

Початкову вартість монети оцінювали приблизно в 4 000 фунтів стерлінгів (5 000 доларів США), але вона перевершила всі очікування, коли її виставили на аукціон Spinks Auction. Там сума сягнула 20 400 фунтів стерлінгів (25 500 доларів США).

У полі в Гемпширі мисливець за скарбами, на ім'я Льюїс Фадж, зробив надзвичайну знахідку — монету, яка може переписати британську історію Фото: Spinks Auctions

Льюїс Фадж дуже зрадів такому результату: "Я на сьомому небі від щастя. Якби не люди в аукціонному залі, я б стрибав навколо. Колекціонери, з якими я розмовляв, були вражені. Я дуже радий, що не пристав на їхні приватні пропозиції до аукціону. Думати, що моя знахідка породила власну сторінку у Вікіпедії — неймовірно".

Провідні експерти залізного віку проаналізували монету і вважають, що вона пов'язана з видатною чоловічою постаттю, відомою як "IISVNIRTOS" або "Esunertos", що перекладається як "Могутній, як бог Езус". Одна з теорій припускає, що Есунертос міг правити як король з форту Дейнбері.

Монета, яка, за оцінками, викарбувана між 50 і 30 роками до н. е., збіглася в часі з першим римським набігом Юлія Цезаря на Британію в 55 році до н. е., коли римський полководець висадився на узбережжі Кента з 20 000 солдатів.

Попри протистояння з кельтськими воїнами на березі, римляни натрапили на труднощі під час спроби висадки через неспокійне море і врешті-решт були змушені повернутися додому.

На лицьовому боці монети зображено назву Есунертос латинською мовою, потерту голову Аполлона, утворену трьома переплетеними рядами півмісяців, спрямованих назовні, колесо з сімома зубцями в центрі замість вуха та променисте око з променистим шипом, спрямованим до лінії шиї.

На реверсі монети видно коня з трьома хвостами і з клішнеподібною нижньою щелепою для обличчя та лінійним вухом, з розпушеною гривою, ярмом або черепом над головою, 8-спицевим колесом над спиною коня і подвійним або потрійним кільчастим амулетом внизу.

Погляд у минуле

Потенційне правління Есунертоса розпочалося задовго до римського вторгнення та окупації Британії, що сталося у 43 році нашої ери за часів правління імператора Клавдія. Це робить це відкриття ще захопливішим, оскільки воно дає змогу зробити знімок доримської епохи в Британії.

Грегорі Едмунд, фахівець з монет залізного віку на аукціоні Spink Auctions, висловив свій ентузіазм з приводу цієї знахідки. Він назвав її "казковим витвором доісторичного мистецтва" і зазначив, що вона дає яскраве уявлення про Британію залізного віку з її бойовими кіньми та колісницями. Присутність латинської мови на монеті особливо інтригує, поєднуючи класичні впливи з контекстом залізного віку.

Едмунд продовжив: "Саме тому я приходжу на роботу, щоб документально фіксувати відкриття національного значення і ділитися цими знаннями безпосередньо з музеями, а також з науковцями, колекціонерами та громадськістю".

Відкриття монети з ім'ям Есунертоса є значною подією в історії Британії залізного віку. Вона проливає світло на раніше невідомого правителя та його епоху.

Раніше Фокус писав про скарб із трагічним минулим, пов'язаним із Маклейнами. Його виявили у Шотландії.