Заново відкрили ассирійську цивілізацію залізного віку: в Туреччині знайшли 3000-річний некрополь

Відкриття було досить випадковим, оскільки команда археологів спочатку мала на меті задокументувати кілька печер, прикрашених розписами в цьому районі.

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У віддаленому куточку південно-східної Туреччини дивовижна археологічна знахідка пролила нове світло на давню цивілізацію. Команда з дирекції музею Хасанкейф натрапила на 3000-літній некрополь під час своїх досліджень в Cehennem Deresi (Пекельний струмок) поблизу села Bağözü, пише Arkeonews.

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Відкриття було досить випадковим, оскільки команда спочатку мала на меті задокументувати кілька печер, прикрашених розписами в цьому районі. Щоб дістатися до некрополя, їм довелося подолати складні п'ять кілометрів у супроводі охоронців, адже він розташований на скелі з видом на величну річку Тигр.

Під час перших розкопок археологи виявили некрополь площею приблизно 100 квадратних метрів. Це стародавнє місце поховання містило близько 150 могил з урнами, скельних гробниць і земляних могил, які належали до ассирійської цивілізації залізного віку і датуються першим тисячоліттям до нашої ери.

Що робить це відкриття по-справжньому захопливим, так це скарбниця артефактів, знайдених в урнах. Поховання містили різноманітні предмети, такі як списи, наконечники стріл, кинджали, ножі, мечі та різні інші інструменти, пов'язані з веденням бою. Вони, ймовірно, належали померлим, проливаючи світло на їхню культуру та спосіб життя.

Одним із найцікавіших аспектів цієї знахідки є історична таємниця, яку вона може допомогти розгадати

Команда розкопок на чолі з Сехмусом Генком, директором музею Хасанкейфа, зробила важливе відкриття у вигляді ассірійської циліндричної печатки. Очікується, що цей артефакт надасть цінну інформацію про історію регіону.

Одним із найцікавіших аспектів цієї знахідки є історична таємниця, яку вона може допомогти розгадати. Мало що відомо про те, чи населяли цей регіон ассирійці, і відкриття некрополя під час наземних досліджень стало несподіваним.

Генк виділив важливість цього відкриття, сказавши: "Тут ми знайшли багато могильних комплексів, зокрема урни, кістяки і земляні могили. Підношення для померлих, знайдені в цих могилах, нас дуже схвилювали. Під час розкопок знайдено особисті дари. Виявлена ассирійська циліндрична печатка важлива для визначення поширення ассирійців. Серед цих подарунків ми знайшли списи, наконечники стріл, кинджали, ножі, мечі та багато військових інструментів".

Археолог Метін Аграк, який брав участь у розкопках, пояснив, що загалом у некрополі виявлено 150 могил. Копітка робота розпочалася зі сходом сонця і тривала до полудня або до вечора, залежно від погоди.

Зі знайденими артефактами поводилися з максимальною обережністю і транспортували їх до дирекції музею Хасанкейфа, де їх очищають і документують. Згодом ці дорогоцінні знахідки виставлять у музеї для загального огляду.

Випадкове відкриття цього 3000-річного ассирійського некрополя на південному сході Туреччини відкрило скарбницю артефактів, що проливає світло на раніше маловідомий аспект стародавньої історії

Аграк також пояснив, що цю чудову знахідку спочатку зробили за наводкою місцевого жителя. Він сказав: "Ми приїхали в цю місцевість за попередженням жителів села. Ми помітили, що в кількох ямах тут були блоки. Потім ми розширили роботу і зараз відкрили восьму траншею. У цих траншеях ми натрапили на приблизно 150 поховань. На цій ділянці некрополя є урнові могили, а також могили з кістяками і земляні могили. Після того, як померлих кремували, рештки кісток і попіл поміщали в кубічні могили і ховали. Реставраційні роботи ще тривають. Їхню дату можна буде встановити після того, як кістки дослідять у лабораторії. Це місце стало дуже важливим відкриттям для регіону та його археології".

А тому випадкове відкриття цього 3000-річного ассирійського некрополя на південному сході Туреччини відкрило скарбницю артефактів, що проливає світло на раніше маловідомий аспект стародавньої історії.

Знахідки, серед яких зброя і ассирійська циліндрична печатка, можуть переписати історію цього регіону. Оскільки реставраційні роботи тривають, а артефакти готуються до експонування, це відкриття обіцяє запропонувати нові погляди на наше розуміння минулого.

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