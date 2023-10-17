Заново открыли ассирийскую цивилизацию железного века: в Турции нашли 3000-летний некрополь

Открытие было довольно случайным, поскольку команда археологов изначально имела целью задокументировать несколько пещер, украшенных росписями в этом районе.

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В отдаленном уголке юго-восточной Турции удивительная археологическая находка пролила новый свет на древнюю цивилизацию. Команда из дирекции музея Хасанкейф наткнулась на 3000-летний некрополь во время своих исследований в Cehennem Deresi (Адский ручей) вблизи деревни Bağözü, пишет Arkeonews.

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Открытие было довольно случайным, поскольку команда сначала имела целью задокументировать несколько пещер, украшенных росписями в этом районе. Чтобы добраться до некрополя, им пришлось преодолеть сложные пять километров в сопровождении охранников, ведь он расположен на скале с видом на величественную реку Тигр.

Во время первых раскопок археологи обнаружили некрополь площадью примерно 100 квадратных метров. Это древнее место захоронения содержало около 150 могил с урнами, скальных гробниц и земляных могил, которые принадлежали к ассирийской цивилизации железного века и датируются первым тысячелетием до нашей эры.

Что делает это открытие по-настоящему захватывающим, так это сокровищница артефактов, найденных в урнах. Захоронения содержали разнообразные предметы, такие как копья, наконечники стрел, кинжалы, ножи, мечи и различные другие инструменты, связанные с ведением боя. Они, вероятно, принадлежали умершим, проливая свет на их культуру и образ жизни.

Одним из самых интересных аспектов этой находки является историческая тайна, которую она может помочь разгадать

Команда раскопок во главе с Сехмусом Генком, директором музея Хасанкейфа, сделала важное открытие в виде ассирийской цилиндрической печати. Ожидается, что этот артефакт предоставит ценную информацию об истории региона.

Одним из самых интересных аспектов этой находки является историческая тайна, которую она может помочь разгадать. Мало что известно о том, населяли ли этот регион ассирийцы, и открытие некрополя во время наземных исследований стало неожиданным.

Генк выделил важность этого открытия, сказав: "Здесь мы нашли много могильных комплексов, в частности урны, скелеты и земляные могилы. Подношения для умерших, найденные в этих могилах, нас очень взволновали. Во время раскопок найдены личные дары. Обнаруженная ассирийская цилиндрическая печать важна для определения распространения ассирийцев. Среди этих подарков мы нашли копья, наконечники стрел, кинжалы, ножи, мечи и много военных инструментов".

Археолог Метин Аграк, который принимал участие в раскопках, пояснил, что всего в некрополе обнаружено 150 могил. Кропотливая работа началась с восходом солнца и продолжалась до полудня или до вечера, в зависимости от погоды.

С найденными артефактами обращались с максимальной осторожностью и транспортировали их в дирекцию музея Хасанкейфа, где их очищают и документируют. Впоследствии эти драгоценные находки выставят в музее для всеобщего обозрения.

Случайное открытие этого 3000-летнего ассирийского некрополя на юго-востоке Турции открыло сокровищницу артефактов, проливающую свет на ранее малоизвестный аспект древней истории

Аграк также объяснил, что эту замечательную находку сначала сделали по наводке местного жителя. Он сказал: "Мы приехали в эту местность по предупреждению жителей деревни. Мы заметили, что в нескольких ямах здесь были блоки. Затем мы расширили работу и сейчас открыли восьмую траншею. В этих траншеях мы наткнулись на примерно 150 захоронений. На этом участке некрополя есть урновые могилы, а также могилы со скелетами и земляные могилы. После того, как умерших кремировали, остатки костей и пепел помещали в кубические могилы и хоронили. Реставрационные работы еще продолжаются. Их дату можно будет установить после того, как кости исследуют в лаборатории. Это место стало очень важным открытием для региона и его археологии".

А потому случайное открытие этого 3000-летнего ассирийского некрополя на юго-востоке Турции открыло сокровищницу артефактов, проливающую свет на ранее малоизвестный аспект древней истории.

Находки, среди которых оружие и ассирийская цилиндрическая печать, могут переписать историю этого региона. Поскольку реставрационные работы продолжаются, а артефакты готовятся к экспонированию, это открытие обещает предложить новые взгляды на наше понимание прошлого.

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