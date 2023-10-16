Древнее оружие династии Мин. Возле Великой китайской стены археологи обнаружили каменные гранаты

Великая китайская стена, важный символ Китая, состоит из нескольких взаимосвязанных стен, которым более 2 000 лет. Участки, которые существуют и сегодня, имеют общую длину более 21 000 километров.

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Китайские археологи обнаружили клад из 59 древних каменных гранат на западном участке Великой китайской стены Бадалин, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пекине. Находка проливает новый свет на оружие, которое использовали охранники Великой стены, пишет Xinhua.

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Сначала считалось, что здание, где нашли каменные гранаты, служило складом для хранения оружия. Это открытие бросает вызов нашему предыдущему пониманию этого исторического места.

"Это первый случай, когда вдоль Великой китайской стены найден такой склад оружия, который меняет наши предыдущие представления", — сказал Шан Хенг, исследователь из муниципального института археологии.

До этого открытия археологи раскопали более 400 подобных каменных гранат, которые, как считалось, использовались как примитивные версии древних гранат охранниками во времена династии Мин (1368-1644).

"Эти, на первый взгляд, неприметные камешки имеют круглое отверстие в центре для засыпания пороха. После наполнения их можно запечатать и выбросить, что может не только попасть во врага, но и вызвать взрыв", — пояснил Шан.

Кроме каменных гранат, археологи нашли на башнях Великой китайской стены очаги, печи и различные предметы быта: горшки, тарелки, миски, ножницы и лопаты. Они дают ценное представление о повседневной жизни пограничников во времена династии Мин. Кроме гранат, они также обнаружили другие оборонительные сооружения, в частности каменный форт.

Великая китайская стена, важный символ Китая, состоит из нескольких взаимосвязанных стен, которым более 2 000 лет. Участки, которые существуют и сегодня, имеют общую длину более 21 000 километров.

В течение многих лет Пекин осуществил более 110 проектов по защите Великой китайской стены, сосредоточившись на ремонте, реконструкции и исследованиях с 2000 по 2022 год. Эти постоянные усилия направлены на сохранение этого невероятного исторического памятника для будущих поколений.

Находка древних каменных гранат не только позволяет заглянуть в историю оружия и оборонительных стратегий прошлого, но и показывает постоянные усилия, направленные на раскрытие тайн Великой китайской стены и ее богатой истории. Обнаруженные артефакты бросают вызов нашим предыдущим представлениям и добавляют новую главу в замечательную историю этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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