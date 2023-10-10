Редкая находка: ученые нашли древний трезубец в Турции, которому почти 2 тысячи лет (фото)

Исследователи нашли древний трезубец, которому около 1700 лет. Эта находка невероятная, поскольку артефакт сохранился в хорошем состоянии.

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На северо-западе Турции археологи откопали артефакт, который позволяет заглянуть в древнее искусство рыболовства. Эта необычная находка — железный трезубец, который, как полагают, использовали для рыбалки, и датируется 3 или 4 веком нашей эры, пишет Arkeonews.

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Трезубец найден во время раскопок возле Нимфейона, богато украшенного фонтана, расположенного в восточной части древнего города Ассос. Артефакт обнаружила команда археологов во главе с Нуреттином Арсланом, профессором гуманитарных и социальных наук Университета Чанаккале старательно раскрывающим тайны этого исторического места.

Что делает эту находку особенно интересной, так это то, что она почти полностью сохранилась. Железные предметы древних цивилизаций часто портятся со временем, что делает такие находки редкими. По словам Арслана, размер трезубца и его характерная форма сразу определили, что это ручной рыболовный гарпун — инструмент, который часто изображали на фресках и в древнем искусстве.

Трезубец найден во время раскопок возле Нимфейона, богато украшенного фонтана, расположенного в восточной части древнего города Ассос Фото: АА

Хотя мы знаем, что такие инструменты широко использовали в древности, эта находка является важной, поскольку уцелевшие примеры очень редки. Исторические свидетельства указывают на то, что эти гарпуны использовали рыбаки, чтобы ловить крупную рыбу в море.

Они выходили в море на небольших лодках, используя ночью факелы, чтобы привлечь добычу. Рыбаки Ассоса, которые тысячелетиями полагались на море как на источник средств к существованию, вероятно, имели доступ к подобным гарпунам местного производства.

Интриги добавляет вероятность того, что железо, из которого изготовлен этот трезубец, могло происходить из самого Ассоса. Предыдущие археологические находки в этой местности обнаружили доказательства выплавки железа и металлообработки, что свидетельствует о том, что город имел средства для производства таких инструментов.

Ассос, расположенный в районе Айваджик провинции Чанаккале, имеет богатую историю, которая достигает 7 века до н. э. Древние тексты свидетельствуют, что город был основан переселенцами с Лесбоса, а недавние археологические исследования обнаружили следы его истории, восходящие к бронзовому веку.

А потому находка этого железного трезубца в Ассосе дает нам представление о рыболовных техниках древних цивилизаций и подчеркивает редкость хорошо сохранившихся железных артефактов этой эпохи. Более того, она намекает на возможность существования в Ассосе местной железообрабатывающей промышленности.

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