Секретное оружие Второй мировой войны: ученые откопали "похороненную" катапульту (фото)

Археологи в Англии раскопали удивительный памятник истории — экспериментальную катапульту, которая предназначалась для запуска в небо бомбардировщиков. Эта находка проливает свет на малоизвестную инновацию из прошлого и ее влияние на авиацию.

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Катапульта, известная как катапульта Королевского авиастроительного завода (RAE) Mark III, находилась в Оксфордшире, на юго-востоке Англии. Ее целью было сэкономить топливо и уменьшить потребность в длинных взлетно-посадочных полосах, что стало крайне важным в военное время. Эта катапульта оказалась новаторской попыткой решить некоторые проблемы, с которыми сталкивались самолеты в то время, пишет Live Science.

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Построенная между 1938 и 1940 годами, катапульта RAE Mark III так и не увидела мира. Зато в 1941 году ее похоронили, а над ней построили обычную взлетно-посадочную полосу. Несмотря на ограниченное использование, этот прототип сыграл решающую роль в развитии катапультных систем.

В частности, он заложил основу для катапультного авиационного торгового корабля 1941 года, который мог запускать самолеты с кораблей, что дало стратегическое преимущество во время Второй мировой войны.

Цифровая реконструкция самолета времен Второй мировой войны на катапульте Фото: MOLA

"Недавно раскопанная катапульта напоминает нам о быстрых экспериментах и инновациях межвоенных лет и Второй мировой войны, — сказала в заявлении Сьюзан Портер, руководитель проекта MOLA, — Важно, что фиксация расположения и внешнего вида каждого сантиметра означает, что катапульта будет сохранена для будущих поколений".

Катапульта RAE Mark III обнаружена во время раскопок в Научно-инновационном кампусе Гарвелла, объединяющем правительственные, академические и промышленные исследовательские группы. Раскопки показали внутреннее строение катапульты, которая состояла из массивной круглой ямы шириной 30 метров, увенчанной поворотной платформой.

Эта поворотная платформа направляла самолет к одной из двух бетонных взлетно-посадочных полос, каждая из которых имела длину всего 82 м. Для сравнения, современные взлетно-посадочные полосы для самолетов весом менее 90 718 килограммов имеют длину не менее 1 829 м.

Чтобы запустить самолеты, буксирный крюк прикрепляет их к подземному пневматическому тарану. Двенадцать авиадвигателей Rolls-Royce Kestrel, расположенных под поворотной платформой, сжимали воздух, чтобы приводить в движение таран. Воздух под высоким давлением толкал пневматический таран по управляемой дорожке, эффективно катапультируя большие бомбардировщики в небо.

К сожалению, прототип имел свои недостатки. Он не подходил для бомбардировщиков, для которых предназначался, и никогда не функционировал так, как задумано. После войны яму начали использовать для хранения радиоактивных отходов. Хотя радиоактивные отходы безопасно вывезли, катапульта оставалась похороненной до недавних раскопок.

Раскопки археологов Фото: MOLA

Другие находки на этом месте включают еще одну взлетно-посадочную полосу, расположенную рядом, с огнями, а также ранее неизвестную пушку, которая должна была защищать взлетно-посадочную полосу от потенциальных атак.

Для более детального изучения катапульты исследователи использовали сотни фотографий и тысячи измерений, чтобы создать цифровую 3D-модель системы, которая доступна для просмотра в интернете.

Подытоживая, можно сказать, что открытие катапульты RAE Mark III является свидетельством инновационного духа своего времени. Хотя она так и не выполнила своего предназначения, она сыграла определенную роль в развитии катапультной технологии, которая использовалась во время Второй мировой войны.

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