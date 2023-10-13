Секретна зброя Другої світової війни: вчені відкопали "поховану" катапульту (фото)
Археологи в Англії розкопали дивовижну пам'ятку історії — експериментальну катапульту, яка призначалася для запуску в небо бомбардувальників. Ця знахідка проливає світло на маловідому інновацію з минулого та її вплив на авіацію.
Катапульта, відома як катапульта Королівського авіабудівного заводу (RAE) Mark III, знаходилася в Оксфордширі, на південному сході Англії. Її метою було заощадити паливо і зменшити потребу в довгих злітно-посадкових смугах, що стало вкрай важливим у воєнний час. Ця катапульта виявилася новаторською спробою розв'язати деякі проблеми, з якими стикалися літаки в той час, пише Live Science.
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Побудована між 1938 і 1940 роками, катапульта RAE Mark III так і не побачила світу. Натомість у 1941 році її поховали, а над нею збудували звичайну злітно-посадкову смугу. Попри обмежене використання, цей прототип відіграв вирішальну роль у розвитку катапультних систем.
Зокрема, він заклав основу для катапультного авіаційного торгового корабля 1941 року, який міг запускати літаки з кораблів, що дало стратегічну перевагу під час Другої світової війни.
"Нещодавно розкопана катапульта нагадує нам про швидкі експерименти та інновації міжвоєнних років і Другої світової війни, — сказала в заяві Сьюзан Портер, керівниця проєкту MOLA. — Важливо, що фіксація розташування і зовнішнього вигляду кожного сантиметра означає, що катапульта буде збережена для майбутніх поколінь".
Катапульту RAE Mark III виявлено під час розкопок в Науково-інноваційному кампусі Гарвелла, що об'єднує урядові, академічні та промислові дослідницькі групи. Розкопки показали внутрішню будову катапульти, яка складалася з масивної круглої ями шириною 30 метрів, увінчаної поворотною платформою.
Ця поворотна платформа спрямовувала літак до однієї з двох бетонних злітно-посадкових смуг, кожна з яких мала довжину лише 82 м. Для порівняння, сучасні злітно-посадкові смуги для літаків вагою менш як 90 718 кілограмів мають довжину щонайменше 1 829 м.
Щоб запустити літаки, буксирний гак прикріплює їх до підземного пневматичного тарана. Дванадцять авіадвигунів Rolls-Royce Kestrel, розташованих під поворотною платформою, стискали повітря, щоб приводити в рух таран. Повітря під високим тиском штовхало пневматичний таран по керованій доріжці, ефективно катапультуючи великі бомбардувальники в небо.
На жаль, прототип мав свої недоліки. Він не підходив для бомбардувальників, для яких призначався, і ніколи не функціонував так, як задумано. Після війни яму почали використовувати для зберігання радіоактивних відходів. Хоча радіоактивні відходи безпечно вивезли, катапульта залишалася похованою до нещодавніх розкопок.
Інші знахідки на цьому місці включають ще одну злітно-посадкову смугу, розташовану поруч, з вогнями, а також раніше невідому гармату, яка мала захищати злітно-посадкову смугу від потенційних атак.
Для детальнішого вивчення катапульти дослідники використали сотні фотографій і тисячі вимірювань, щоб створити цифрову 3D-модель системи, яка доступна для перегляду в інтернеті.
Підсумовуючи, можна сказати, що відкриття катапульти RAE Mark III є свідченням інноваційного духу свого часу. Хоча вона так і не виконала свого призначення, вона відіграла певну роль у розвитку катапультної технології, яка використовувалася під час Другої світової війни.
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