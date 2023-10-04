Готові до найгіршого: чому нейтральна Швейцарія має майже пів мільйона бункерів

Швейцарія, відома своїми приголомшливими горами та вишуканим шоколадом, має ще одну родзинку: її непохитну прихильність до нейтралітету.

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Можна поставити під сумнів етичність збереження нейтралітету в неспокійні часи. Однак Швейцарії вдавалося залишатися осторонь протягом понад століття, навіть під час наймасштабніших воєн в історії, пише Grunge.

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Під час Другої світової війни, коли нацистська Німеччина знаходилася на її північному кордоні, Швейцарія не стала на чийсь бік. Натомість вона доклала чимало зусиль, щоб захистити себе. Швейцарський ландшафт перетворився на фортецю з тисячами таємних бункерів, розкиданих по альпійській місцевості, що робило майже неможливим для сил Осі перетнути гори.

У післявоєнну епоху, коли світ вступив у ядерну еру в 1945 році, Швейцарія, країна, яка цінувала свій мир і безпеку, вирішила не втрачати пильності. На початку 1960-х років вона прийняла закони, що гарантували кожному громадянину доступ до бункера, і розпочала масштабну програму будівництва бункерів, щоб убезпечити своє населення на випадок ядерної війни.

На відміну від багатьох оборонних споруд воєнного часу, які відходять в історію, швейцарські бункери вистояли. Хоча загроза ядерної війни зменшилася із закінченням "холодної війни", швейцарська влада не забула про свою прихильність до безпеки. Кожен громадянин Швейцарії все ще має право на доступ до бункерів, і ця політика знову стала актуальною після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Сьогодні Швейцарія може похвалитися 365 000 бункерів, які ретельно утримуються за високими стандартами, і яких більш ніж достатньо для укриття 8,6 мільйона населення країни. Вартість будівництва та утримання цієї величезної мережі перевищила 13 мільярдів доларів з моменту заснування програми в 1962 році.

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Хоча дехто може поставити під сумнів необхідність утримання такої розгалуженої системи бункерів, історія вчить нас, що готовність, навіть у часи відносного миру, може бути мудрою стратегією.

Швейцарські бункери не лише символізують відданість Швейцарії добробуту свого народу, але й слугують нагадуванням про важливість бути готовими до несподіванок. Хоча ми сподіваємося, що світ ніколи не зазнає жахів ядерного конфлікту, швейцарські бункери є свідченням того, як важливо бути готовим до найгіршого, прагнучи до кращого в нестабільному світі.

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