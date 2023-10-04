Готовы к худшему: почему нейтральная Швейцария имеет почти полмиллиона бункеров

Швейцария, известная своими потрясающими горами и изысканным шоколадом, имеет еще одну изюминку: ее непоколебимую приверженность к нейтралитету.

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Можно поставить под сомнение этичность сохранения нейтралитета в неспокойные времена. Однако Швейцарии удавалось оставаться в стороне на протяжении более века, даже во время самых масштабных войн в истории, пишет Grunge.

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Во время Второй мировой войны, когда нацистская Германия находилась на ее северной границе, Швейцария не стала на чью-то сторону. Вместо этого она приложила немало усилий, чтобы защитить себя. Швейцарский ландшафт превратился в крепость с тысячами тайных бункеров, разбросанных по альпийской местности, что делало почти невозможным для сил Оси пересечь горы.

В послевоенную эпоху, когда мир вступил в ядерную эру в 1945 году, Швейцария, страна, которая ценила свой мир и безопасность, решила не терять бдительности. В начале 1960-х годов она приняла законы, гарантирующие каждому гражданину доступ к бункеру, и начала масштабную программу строительства бункеров, чтобы обезопасить свое население на случай ядерной войны.

В отличие от многих оборонительных сооружений военного времени, которые уходят в историю, швейцарские бункеры выстояли. Хотя угроза ядерной войны уменьшилась с окончанием "холодной войны", швейцарские власти не забыли о своей приверженности безопасности. Каждый гражданин Швейцарии все еще имеет право на доступ к бункерам, и эта политика вновь стала актуальной после полномасштабного нападения России на Украину.

Сегодня Швейцария может похвастаться 365 000 бункеров, которые тщательно содержатся по высоким стандартам, и которых более чем достаточно для укрытия 8,6 миллиона населения страны. Стоимость строительства и содержания этой огромной сети превысила 13 миллиардов долларов с момента основания программы в 1962 году.

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Хотя некоторые могут поставить под сомнение необходимость содержания такой разветвленной системы бункеров, история учит нас, что готовность, даже во времена относительного мира, может быть мудрой стратегией.

Швейцарские бункеры не только символизируют преданность Швейцарии благосостоянию своего народа, но и служат напоминанием о важности быть готовыми к неожиданностям. Хотя мы надеемся, что мир никогда не испытает ужасов ядерного конфликта, швейцарские бункеры являются свидетельством того, как важно быть готовым к худшему, стремясь к лучшему в нестабильном мире.

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