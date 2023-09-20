Мировой войны никогда не будет: как заблуждение автора бестселлера повлияло на миллионы людей

Весной 1949 года министры иностранных дел Канады, США и Западной Европы встретились в Вашингтоне, чтобы подписать Североатлантический договор. Многие считали, что договор, который фактически создал военный альянс, известный как НАТО, будет недолговечным.

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Среди тех, кто не разделял мнение о продолжительности военного альянса, был Ральф Энджелл, британский журналист и политик, который считал, что это лишь вопрос времени, когда человечество навсегда распрощается с войной. В своей книге "Великая иллюзия" 1910 года Энджелл утверждал, что развитые страны становятся настолько экономически зависимыми друг от друга, что расходы на международные конфликты значительно превышают их выгоды, пишет Big Think.

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Ральф Энджелл, журналист, писатель, лектор, общественный и политический деятель, член британского парламента от Лейбористской партии в 1929-1931 гг., лауреат Нобелевской премии мира 1933 года Фото: Wikipedia

К сожалению, его предсказание оказалось ошибочным: через пять лет началась Первая мировая война, а в 1939 году — Вторая мировая война. Энджелл надеялся, что Североатлантический договор, пришедший на смену предыдущим попыткам объединения вроде Лиги Наций Вудро Вильсона, наконец создаст стабилизированный мировой порядок, о котором он писал большую часть своей карьеры.

Для чего нужна война

Трудно переоценить, насколько популярной и влиятельной в свое время была "Великая иллюзия". Первоначально опубликованная под названием "Оптическая иллюзия Европы", она разошлась тиражом более миллиона экземпляров и переведена на 25 языков.

Воплощая позитивизм и прогрессизм fin de siècle, заразительная вера Энджелла в мирное будущее принесла ему Нобелевскую премию мира; в академических кругах ученые заговорили о "норманнском ангелизме".

"Война, — писал он, — больше не имеет того оправдания, которое она дает выживанию сильнейших; она предполагает выживание менее приспособленных. Идея о том, что борьба между нациями является частью эволюционного закона человеческого прогресса, предполагает глубоко ошибочное прочтение биологической аналогии. Воинственные нации не наследуют землю; они представляют приходящий в упадок человеческий элемент".

И все же в начале 20-го века убеждение в неоправданности войны сосуществовало с другой, противоречивой эмоцией: страхом перед конфликтом с Германией. Там веками романтической литературы и провокационной военной теории люди учились прямо противоположному всему, что отстаивал Энджелл: войны нельзя избежать, она неизбежна. Она не была ненужной или ошибочной, а стала ключевым аспектом человеческого опыта.

В основе тактики генералов Альфреда фон Шлиффена и Карла фон Клаузевица, как утверждает историк Барбара Тухман в своей книге "Пушки Августа", отмеченной Пулитцеровской премией, лежали философы, такие как Фихте, Гегель и Ницше, "которые видели немецкий народ избранным Провидением для того, чтобы занять самое высокое место в истории Вселенной" и "вести мир к славной судьбе".

"Великая иллюзия", которую не поняли

Беспрецедентная кровавая бойня двух мировых войн серьезно подорвала авторитет Энджелла. Эти события свидетельствовали о том, что мир становился более воинственным, а не менее воинственным. Однако некоторые ученые настаивают на том, что "Великую иллюзию" несправедливо отвергли читатели. Считается, что ее основные постулаты сегодня так же ценны, как и тогда, когда книга впервые появилась в книжных магазинах.

Одним из таких исследователей был историк труда Говард С. Вайнрот, который утверждал, что "тезис Энджела о том, что современные войны являются экономически иррациональными, исказили, и теперь читатель может прочитать, что они абсолютно невозможны".

В этом Энджелл несомненно прав: Первая мировая война, стоившая 208 миллиардов долларов, подготовила почву для Великой депрессии, а Вторая мировая война превратила Западную Европу из глобальной сверхдержавы в пешку США.

Первая мировая война превратила большую часть Европы в руины Фото: Wikipedia

"Чем больше усложняется наша коммерческая система, — писал Энджелл, — тем больше наше общее процветание зависит от надлежащего выполнения всех контрактов. Коммерческое развитие широко иллюстрирует одну глубокую истину (...) предметом соперничества между нациями является бизнес, кодекс, который стал доминировать в бизнесе, непременно должен доминировать и в поведении правительств".

"Великая иллюзия" не только не объясняет мировые войны, но и помогает объяснить, почему они произошли. Как в 1910-х, так и в 1930-х годах Германия и другие стороны в состоянии войны оказались в руках лидеров, которые ценили другие вещи, кроме бизнеса. Генералы и демагоги ставили на первое место идеологию, тогда как короли и королевы делали акцент на власти и личных отношениях с соседними империями.

Норманнский ангелизм сегодня

Хотя в значительной степени забыта, работа Ральфа Энджелла остается актуальной и сегодня. Как отметил в своей статье Михаэль Рюле, член Отдела новых вызовов безопасности НАТО, те же самые факторы, которые способствовали мировым войнам — "чрезмерный национализм, радикальные идеологии и ошибочный изоляционизм" — сегодня снова возрастают, показывая необходимость международных миротворческих организаций.

Норманнский ангелизм не был статичной доктриной, а эволюционировал в течение жизни своего создателя. До подписания Североатлантического договора Энджелл, по словам Рюле, отошел от "предохранительной силы экономической взаимозависимости", сосредоточившись на "принципе коллективной безопасности — системы, которая включает потенциальное применение силы против нарушителя".

Хотя государства иногда действуют вопреки собственным экономическим интересам, миротворческий потенциал взаимосвязанных экономик не стоит недооценивать. Например, политические аналитики подозревают, что санкции против России после ее вторжения в Украину отговорили Китай от претензий на Тайвань, остров в Южно-Китайском море, который председатель КНР Си Цзиньпин хочет воссоединить с материком.

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В то же время эти политологи называют инициативу КНР "Один пояс, один путь" — программу развития инфраструктуры, направленную на расширение и изоляцию сферы влияния Китая в Восточной Азии — возможной стратегией для того, чтобы сделать войну с Западом более дешевой для Китая, а следовательно, более привлекательной для него.

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