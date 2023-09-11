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Технологии и наука

Изменение климата угрожает Венеции, война — Киеву. ЮНЕСКО решает судьбу объектов Всемирного наследия

Список наследия ЮНЕСКО, объекты мирового наследия, Венеция, Киев, сохранение наследия, культурное разнообразие, природное наследие, туризм, влияние изменения климата, Большой Барьерный риф, включение объектов наследия, Шелковый путь
Фото: phys.org | Украина пытается защитить свои памятники от российских атак, как, например, памятник во Львове

ЮНЕСКО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами образования, науки и культуры, ведет Список всемирного наследия — сборник, символизирующий богатство культурного и природного наследия во всем мире.

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Более 50 объектов со всего мира стремятся попасть в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций, поскольку в Эр-Рияде начинается решающая встреча. В то же время некоторые имеющиеся там объекты наследия, в частности Венеция и Киев, сталкиваются с перспективой потенциального снижения их статуса, пишет Phys.org.

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Ежегодная сессия посвящена жизненно важной задаче обновления этого престижного каталога. Включение в этот реестр очень желательно для наций по всему миру, поскольку это не только придает престиж, но и улучшает перспективы развития туризма и обеспечивает финансирование для сохранения этих бесценных объектов.

С другой стороны, страны упорно пытаются предотвратить исключение из этого списка. Например, Австралия приложила значительные усилия, чтобы защитить Большой Барьерный риф от потенциального исключения из-за того, что ее правительство не в состоянии защитить это природное чудо от двойной угрозы — изменения климата и роста туризма.

Встреча в Саудовской Аравии привлекает внимание к нескольким давно признанным объектам, среди которых Венеция и Киев, которым грозит статус "под угрозой", предшествующий возможному исключению из списка. Сейчас список насчитывает 1 157 объектов, среди которых 900 культурных, 218 природных и 39 смешанных объектов наследия. Сейчас шесть объектов находятся на грани объявления "под угрозой", присоединившись к 55 объектам, которые уже находятся в списке наблюдения.

Список наследия ЮНЕСКО, объекты мирового наследия, Венеция, Киев, сохранение наследия, культурное разнообразие, природное наследие, туризм, влияние изменения климата, Большой Барьерный риф, включение объектов наследия, Шелковый путь Fullscreen
Венеция борется с повышением уровня воды, что связано с неумолимыми климатическими изменениями в сочетании с неумеренным наплывом туристов
Фото: ANDREA PATTARO/Getty Images

Венеция борется с повышением уровня воды, что связано с неумолимыми климатическими изменениями в сочетании с неумеренным наплывом туристов, как утверждает Лазар Элунду Ассомо, директор департамента всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем временем украинские памятники Украины сталкиваются с разрушением на фоне войны с Россией, и их неопределенное будущее висит на волоске.

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В этом году список претендентов на включение в Список всемирного наследия насчитывает 53 объекта, включая те, что остались с прошлого года, когда встреча, запланированная в России, была отменена из-за военных действий. Эта разнообразная ассамблея включает многочисленные малоизвестные места, такие как Кох Кер — отдаленное пространство, расположенное в северных джунглях Камбоджи, где находится несколько археологических сокровищ времен кхмерской империи.

Турция стремится к признанию своих средневековых мечетей с характерными деревянными конструкциями, в то время как Франция пытается обеспечить включение в Список всемирного наследия Maison Carrée (Квадратный дом) в юго-западном городе Ним — удивительно хорошо сохранившегося древнеримского храма. Между тем Тунис стремится внести в список остров Джерба, но не из-за его популярности как туристического центра, а из-за его уникального "культурного ландшафта".

Включение в список священного наследия означает "признание" того, что соответствующие страны сохраняют объекты, которые имеют огромное значение и являются неотъемлемой частью общего полотна человеческого развития.

В этом году предложения свидетельствуют о заметном сдвиге в сторону мемориальных объектов. Руанда подала заявки на четыре места, почтивших память о геноциде тутси в стране. Аргентина выдвинула предложение о месте чествования памяти жертв военной диктатуры в 1970-80-х годах. Параллельно Франция и Бельгия предложили места, посвященные памяти о Первой мировой войне.

Кульминация заседания Комитета всемирного наследия запланирована на 25 сентября, где решения, которые будут иметь международный резонанс, определят будущее этих заветных мест.

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