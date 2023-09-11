Изменение климата угрожает Венеции, война — Киеву. ЮНЕСКО решает судьбу объектов Всемирного наследия

ЮНЕСКО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами образования, науки и культуры, ведет Список всемирного наследия — сборник, символизирующий богатство культурного и природного наследия во всем мире.

Related video

Более 50 объектов со всего мира стремятся попасть в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций, поскольку в Эр-Рияде начинается решающая встреча. В то же время некоторые имеющиеся там объекты наследия, в частности Венеция и Киев, сталкиваются с перспективой потенциального снижения их статуса, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ежегодная сессия посвящена жизненно важной задаче обновления этого престижного каталога. Включение в этот реестр очень желательно для наций по всему миру, поскольку это не только придает престиж, но и улучшает перспективы развития туризма и обеспечивает финансирование для сохранения этих бесценных объектов.

С другой стороны, страны упорно пытаются предотвратить исключение из этого списка. Например, Австралия приложила значительные усилия, чтобы защитить Большой Барьерный риф от потенциального исключения из-за того, что ее правительство не в состоянии защитить это природное чудо от двойной угрозы — изменения климата и роста туризма.

Встреча в Саудовской Аравии привлекает внимание к нескольким давно признанным объектам, среди которых Венеция и Киев, которым грозит статус "под угрозой", предшествующий возможному исключению из списка. Сейчас список насчитывает 1 157 объектов, среди которых 900 культурных, 218 природных и 39 смешанных объектов наследия. Сейчас шесть объектов находятся на грани объявления "под угрозой", присоединившись к 55 объектам, которые уже находятся в списке наблюдения.

Венеция борется с повышением уровня воды, что связано с неумолимыми климатическими изменениями в сочетании с неумеренным наплывом туристов Фото: ANDREA PATTARO/Getty Images

Венеция борется с повышением уровня воды, что связано с неумолимыми климатическими изменениями в сочетании с неумеренным наплывом туристов, как утверждает Лазар Элунду Ассомо, директор департамента всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем временем украинские памятники Украины сталкиваются с разрушением на фоне войны с Россией, и их неопределенное будущее висит на волоске.

Важно

"Преступление против культурного наследия": в Одессе разрушили 120-летний памятник, — МКИП (фото)

В этом году список претендентов на включение в Список всемирного наследия насчитывает 53 объекта, включая те, что остались с прошлого года, когда встреча, запланированная в России, была отменена из-за военных действий. Эта разнообразная ассамблея включает многочисленные малоизвестные места, такие как Кох Кер — отдаленное пространство, расположенное в северных джунглях Камбоджи, где находится несколько археологических сокровищ времен кхмерской империи.

Турция стремится к признанию своих средневековых мечетей с характерными деревянными конструкциями, в то время как Франция пытается обеспечить включение в Список всемирного наследия Maison Carrée (Квадратный дом) в юго-западном городе Ним — удивительно хорошо сохранившегося древнеримского храма. Между тем Тунис стремится внести в список остров Джерба, но не из-за его популярности как туристического центра, а из-за его уникального "культурного ландшафта".

Включение в список священного наследия означает "признание" того, что соответствующие страны сохраняют объекты, которые имеют огромное значение и являются неотъемлемой частью общего полотна человеческого развития.

В этом году предложения свидетельствуют о заметном сдвиге в сторону мемориальных объектов. Руанда подала заявки на четыре места, почтивших память о геноциде тутси в стране. Аргентина выдвинула предложение о месте чествования памяти жертв военной диктатуры в 1970-80-х годах. Параллельно Франция и Бельгия предложили места, посвященные памяти о Первой мировой войне.

Кульминация заседания Комитета всемирного наследия запланирована на 25 сентября, где решения, которые будут иметь международный резонанс, определят будущее этих заветных мест.

Ранее Фокус писал о тайнах замка "Паланок": археологи исследуют неизвестные ранее помещения сооружения.

А также мы рассказывали о капсуле времени пещеры Теопетра: как сохранилось древнейшее в мире сооружение, созданное человеком.