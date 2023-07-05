"Преступление против культурного наследия": в Одессе разрушили 120-летний памятник, — МКИП (фото)

Владелец здания под видом "противоаварийных работ" начал демонтировать конструкцию особняка, построенного в начале прошлого века. Департамент культуры Одесской ОВА требует прекратить любые работы.

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В Одессе разрушили особняк Гавсевича, построенный в 1903 году. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Памятник местного значения находится в историческом центре Одессы. В 2018 году владелец здания заключил с Департаментом культуры Одесской ОВА охранный договор, однако пунктов по поводу содержания и ремонта сооружения не придерживался.

В августе 2021 года владелец получил разрешение на проведение "противоаварийных работ". Позже, в январе этого года произошло разрушение части здания, поэтому он обновил документы и получил уже новое разрешение 9 июня.

"На прошлой неделе владелец начал на объекте так называемые противоаварийные работы, которые не соответствуют согласованной научно-проектной документации. Фактически это — уничтожение памятника", — заявили в МКИП.

Департамент культуры направил распоряжение прекратить любые работы и объяснить, почему они не соответствуют согласованному проекту. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство об умышленном повреждении или разрушении памятника.

Фото: ГАСК Фото: ГАСК

Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев рассказал, что именно успел совершить владелец на объекте. Об этом говорится в публикации в соцсетях от 4 июля.

Комиссия выяснила, что во время работ демонтировали часть ограждающих и несущих конструкций дома, перекрытия второго и третьего этажей, кровлю и т.д.

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