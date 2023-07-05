"Злочин проти культурної спадщини": в Одесі зруйнували 120-річну пам'ятку, — МКІП (фото)

Власник будівлі під виглядом "протиаварійних робіт" почав демонтувати конструкцію особняка, побудованого на початку минулого століття. Департамент культури Одеської ОВА вимагає припинити будь-які роботи.

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В Одесі зруйнували особняк Гавсевича, збудований у 1903 році. Про це 5 липня повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Пам’ятка місцевого значення знаходиться в історичному центрі Одеси. У 2018 році власник будівлі уклав з Департаментом культури Одеської ОВА охоронний договір, однак пунктів щодо утримання та ремонту споруди не дотримувався.

У серпні 2021 року власник отримав дозвіл на проведення "протиаварійних робіт". Пізніше, у січні цьогоріч сталося руйнування частини будівлі, тож він оновив документи та отримав вже новий дозвіл 9 червня.

"Минулого тижня власник розпочав на обʼєкті так звані протиаварійні роботи, які не відповідають погодженій науково-проєктній документації. Фактично це — знищення памʼятки", — заявили у МКІП.

Департамент культури направив розпорядження припинити будь-які роботи та пояснити, чому вони не відповідають погодженому проєкту. Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про умисне пошкодження або руйнування пам’ятки.

Фото: ДАБК Фото: ДАБК

Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв розповів, що саме встиг скоїти власник на об’єкті. Про це йдеться у публікації в соцмережах від 4 липня.

Комісія з’ясувала, що під час робіт демонтували частину огороджувальних та тримальних конструкцій будинку, перекриття другого та третього поверхів, покрівлю тощо.

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