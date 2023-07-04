У Києві покарали чоловіка, який намагався захистити білку від ворон

Чоловік використав гумовий пістолет для того, щоб врятувати білку від нападу птахів. За стрільбу в недозволеному місці його зобов’язали виплатити штраф та судовий збір, а зброю — конфіскували.

Related video

8 квітня українець стріляв у населеному пункті у ворон. За це суд призначив йому виплатити штраф у розмірі 1700 гривень. Про інцидент відомо з постанови Печерського районного суду міста Києва.

У постанові йдеться, що чоловік здійснив постріл з гумового пістолета, щоб відігнати ворон. Як він пояснив, птахи нападали на білку. Правопорушник визнав свою провину.

"В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому адміністративному правопорушенні визнав, підтримав свої письмові пояснення в матеріалах справи від 08.04.2023, зазначивши, що вистрілив з гумового пістолета, щоб відігнати ворон, які полювали на білку", — зазначено в реєстрі.

Тепер стрілець має виплатити 1700 гривень штрафу впродовж 15 днів після вручення постанови, а також сплатити 536,80 гривень судового збору.

Пістолет громадянина України, що стріляв у ворон, вилучили та конфіскують у дохід держави.

Нагадаємо, Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації закупило для київських укриттів 26 рацій Kenwood на понад мільйон гривень. У Київраді зазначили, що таких немає навіть у спецпризначенців.

3 липня стало відомо, що в Закарпатській області 3-річна дівчинка вбила власну сестру. Батько визнав свою провину, суд зобов’язав його сплатити 850 гривень штрафу.