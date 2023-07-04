В Киеве наказали мужчину, который пытался защитить белку от ворон

Мужчина использовал резиновый пистолет для того, чтобы спасти белку от нападения птиц. За стрельбу в неположенном месте его обязали выплатить штраф и судебный сбор, а оружие — конфисковали.

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8 апреля украинец стрелял в населенном пункте в ворон. За это суд назначил ему выплатить штраф в размере 1700 гривен. Об инциденте известно из постановления Печерского районного суда города Киева.

В постановлении говорится, что мужчина произвел выстрел из резинового пистолета, чтобы отогнать ворон. Как он объяснил, птицы нападали на белку. Правонарушитель признал свою вину.

"В судебном заседании ЛИЦО_1 свою вину в инкриминируемом административном правонарушении признало, поддержало свои письменные объяснения в материалах дела от 08.04.2023, отметив, что выстрелило из резинового пистолета, чтобы отогнать ворон, которые охотились на белку", — указано в реестре.

Теперь стрелок должен выплатить 1700 гривен штрафа в течение 15 дней после вручения постановления, а также оплатить 536,80 гривен судебного сбора.

Пистолет гражданина Украины, который стрелял в ворон, изъяли и конфискуют в доход государства.

Напомним, Управление образования Днепровской районной государственной администрации закупило для киевских укрытий 26 раций Kenwood на более чем миллион гривен. В Киевсовете отметили, что таких нет даже у спецназовцев.

3 июля стало известно, что в Закарпатской области 3-летняя девочка убила собственную сестру. Отец признал свою вину, суд обязал его выплатить 850 гривен штрафа.