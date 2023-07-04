"Таких даже у спецназа нет": для укрытий в Киеве закупили рации на миллион гривен (фото)

По словам главы комиссии Киевсовета по регламенту, депутатской этике и предотвращению коррупции Леонида Емеца, закупленные для убежищ портативные радиостанции больше бы пригодились военным на фронте.

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Управление образования Днепровской районной государственной администрации закупило для укрытий портативные радиостанции Kenwood NX-5300E UHF на сумму, превышающую один миллион гривен. Об этом говорится на сайте системы Prozorro.

Обща стоимость 26 раций для киевских укрытий составляет 1 178 520 гривен. В отчете указано, что данное оборудование должно быть доставлено по таким адресам: г. Киев, 3, просп. Мира, 6-а; просп. Мира, 10; просп. Соборности, 3-а.

Для киевских убежищ закупили рации на 1 178 520 гривен

О закупках раций для убежищ высказался председатель комиссии Киевсовета по регламенту, депутатской этике и предотвращению коррупции Леонид Емец. По его словам, подобные портативные радиостанции больше бы пригодились военным на фронте, нежели людям в убежищах.

"С шифрованием данных, GPS приемником и всяческими прибамбасами. Таких даже у спецназа нет!" — отметил Леонид Емец.

Портативная радиостанция Kenwood NX-5300E UHF

Напомним, что 30 июня, после скандала с "золотыми" овощерезками в Днепровском районе, выяснилось, что руководство Соломянского района завышало цены при закупке дверей для туалетов по 25 тысяч гривен за штуку и скамеек на 2,3 миллиона гривен.

Ранее, 19 июня, мы писали о том, что в 2022 году Министерство обороны Украины заключило несколько сделок на покупку американских шлемов PASGT для военнослужащих с большой разницей в цене.

Еще мы сообщали, что по данным Zakupki.Prom от 25 июня, Ровенская атомная электростанция объявила тендер на закупку пива почти на 19,8 тысячи гривен. Атомщики хотят приобрести 466 литров напитка за бюджетные деньги.