Госзакупки для убежищ: двери для туалетов по цене канадского кедра и бумага на 2,9 млн (фото)

По словам депутата Киеврады Леонида Емца, в Соломянском районе потратили 2,3 млн гривен на 1660 скамеек для укрытий. А что с горой закупленной туалетной бумаги для бомбоубежищ, пока неизвестно.

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В Киеве проводится проверка укрытий, на обустройство которых тратились бюджетные средства столичных РГА. После скандала с "золотыми" овощерезками в Днепровском районе, выяснилось, что в руководство Соломянского района завышало цены при закупке дверей для туалетов по 25 тысяч гривен за штуку и скамеек на 2,3 млн грн. Об этом сообщает ТСН.

"Золотые" лавки

По словам Леонида Емца, руководителя временной контрольной комиссии Киеврады по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий, Соломянское районное управление образования приобрело 1660 скамеек для укрытий.

"Но согласитесь, сумма в 2,3 миллиона гривен не может не насторожить", — пояснил он, добавив, что после контактов с производителем было установлено, что стоимость одной лавки составляет 800 гривен, однако Соломянская РГА приобрела их почти в два раза дороже, за 1400 грн.

К тому же, с производителем удалось договориться о скидке еще на 100-150 гривен за штуку при оптовой закупке.

Туалетные двери за 25 000

По словам депутата, также выяснилось, что установка двери в туалет обошлась налогоплательщикам в 25 тысяч гривен за штуку.

"Это шокировало всех, кто пришел инспектировать укрытие. Потому что никто бы не поставил у себя дома дверь в туалет за такие деньги", — пояснил Емец.

К тому же, двери предназначались для подвала бомбоубежища.

"Это дверь не из канадского кедра, а обычная сосна", — пояснил депутат.

У производителя удалось узнать рыночную стоимостью этих дверей. Общая стоимость дверей составила 25800 грн за все пять, а не за одну. В РГА цену завысили на 400%.

Туалетные двери за 25 тыс гнр

"Просто не укладывается в голове, зачем проводить тендер, чтобы поставить в подвал 5 дверей по стоимости за каждую в 600 долларов, — отметил депутат. — Объяснить мотивацию чиновников невозможно — тотальная коррупция".

В Контрольной депутатской комиссии уже не объявляют о проверках по районам, поскольку чиновники из РГА прибегают к хитростям. Например, не предоставляют документы о закупках в 10-дневный срок.

Реальная стоимость туалетных дверей

Однако благодаря данным на Prozorro можно все же выяснить детали определенных тендеров и их стоимость.

Ненужные сигнализации

К тому же, сейчас выясняются обстоятельства закупок пожарной сигнализации для укрытий.

Леонид Емец объяснил, что две школы в дополнение к уже установленным сигнализациям приобрели дополнительные новые. По цене в 5 млн грн. Однако, согласно нормативам, их установка не требуется в подвалах и укрытиях. За такие деньги можно было бы обустроить несколько укрытий должным образом.

Гора туалетной бумаги для бомбоубежищ

В довершение всего, Днепровский район потратил 2 млн 948 тыс грн на закупку для укрытий туалетной бумаги.

Согласно тендерной документации:

68760 рулон — бумага туалетная

27200 упаковка — полотенце бумажное зеленое

27200 упаковка — полотенце бумажное серое

Где сейчас эта гора туалетной бумаги, неизвестно. Однако в Киевраде объяснили, что планируют выяснить мотивацию главы управления образования Днепровского района.

Напомним, что задержан экс-замминистра обороны, подозреваемый в хищении бюджетных денег при оптовых закупках бронежилетов и зимней одежды для ВСУ в марте 2022 года.

Также сообщалось, что ВАКС смягчил меру пресечения экс-замминистру обороны, который связан со скандалом вокруг закупок для армии.