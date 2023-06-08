Скандал с закупками для армии: ВАКС смягчил меру пресечения экс-замминистра обороны

Подозреваемого в злоупотреблении служебным положением при закупках продуктов для ВСУ Игоря Халимона выпустили из-под домашнего ареста под личное обязательство.

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Высший антикоррупционный суд отпустил под личное обязательство бывшего заместителя министра обороны Украины Игоря Халимона. Об этом сообщил портал "Слово і діло" 7 июня.

По данным издания, Халимона подозревают в злоупотреблении служебным положением на 12 миллионов гривен при закупках продуктов питания для украинской армии. В публикации говорится, что решение об изменении меры пресечения подозреваемому в коррупции чиновнику было принято 30 мая.

"Ходатайство удовлетворить частично. Изменить подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в период суток с 23:00 до 06:00, на личное обязательство с обязанностью прибывать по каждому требованию к следователю, прокурора или суда", – заявили в ВАКС.

Также сообщается, что согласно решению суда, Игорь Халимон обязан до 30 июля не покидать Киев без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать на хранение загранпаспорта, а также носить электронный браслет.

Кроме того, ВАКС продлил до 30 июля ночной домашний арест бывшему исполняющему обязанности начальника департамента государственных закупок Министерства обороны Константину Ступаку.

Напомним, что 21 апреля бывшему заместителю министра обороны Украины и исполняющему обязанности Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны сообщили о подозрении в причастности к финансовым махинациям во время закупки продовольствия для военных.

Мы также писали 29 мая о том, что ВАКС рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего главы Верховного Суда Украины Всеволода Князева на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Еще мы сообщали 2 июня, что обвиняемый в коррупционной деятельности депутат Киеврады Владислав Трубицын выехал за рубеж во время военного положения по инициативе Сил специальных операций ВСУ.