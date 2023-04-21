Скандал с закупками в Минобороны: чиновникам предъвили обвинения (фото)

Чиновников подозревают в снижении обороноспособности ВСУ, а также в подрыве авторитета украинской армии. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Related video

Бывшего заместителя министра обороны Украины и исполняющего обязанности Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подозревают в причастности к финансовым махинациям во время закупки продовольствия для военных. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу, 21 апреля.

По словам следователей ГБР, чиновники при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен.

В декабре 2020 и в январе 2021 года чиновник заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В последствии, по указанию заместителя Министра обороны Украины, он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями.

В ведомстве подчеркнули, что неправомерная сделка привела к снижению обороноспособности ВСУ, а также к подрыву авторитета украинской армии. Кроме того противоправные действия чиновников создали угрозу основам национальной безопасности Украины.

В связи с этим мужчин уведомили о подозрениях. Речь идет о злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшим тяжкие последствия и препятствование законной деятельности ВСУ.

Если подозрения будут доказаны, чиновникам грозит лишения свободы сроком до 15 лет.

Сотрудники ГБР провели необходимые обыски во время расследования кейса Шаповалова и Хмельницкого Фото: ГБР

Скандал с закупками для Минобороны: что известно о фигурантах

Пресс-служба Государственного бюро расследований не называет имена и фамилии чиновников, которым сообщили о подозрении.

Однако СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о заместителе министра обороны Игоре Халимоне и бывшем исполняющем обязанности начальника Департамента госзакупок МОУ Константине Ступаке.

Напомним, 25 января Фокус сообщал, что журналист сравнил цены на продукты для ВСУ и пограничников. По сведениям Юрия Николова, для бойцов ГПСУ продукты питания закупают существенно дешевле, по сравнению с продуктами для Минобороны и продуктами в магазинах.

А 9 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после скандала с госзакупками в Минобороны к ответственности уже привлекли 621 чиновника. По словам министра обороны, к материальной ответственности привлечены 497 должностных лиц, к дисциплинарной — 124.