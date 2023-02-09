Скандал с госзакупками в Минобороны: 621 чиновника привлекли к ответственности, — Резников

По словам министра обороны, к материальной ответственности привлечены 497 должностных лиц, к дисциплинарной — 124. Резников обнародовал эти данные после недавних публикаций о закупках продуктов для военных по ценам выше рыночных.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в минувшем году в общей сложности 621 чиновника из оборонного ведомства и ВСУ привлекли к ответственности по итогам внутренних разбирательств. Об этом сообщается на странице Резникова в Facebook.

"Из них к материальной ответственности были привлечены 497 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности — 124 должностных лица", — говорится в посте министра.

Материалы внутренних аудитов, которые установили нарушения, переданы правоохранителям, а все чиновники, чьи правонарушения доказаны, понесут наказание.

Такой пост Резников написал после недавних публикаций в украинской прессе о том, что Минобороны закупало продукты для ВСУ по завышенным ценам.

На этом фоне своих должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и руководитель департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, которым сообщили о подозрении.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля даже анонсировал увольнение министра обороны Алексея Резникова, однако позже заявил, что планировавшиеся кадровые изменения в Минобороне приостановлены.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за рассекречивание цен на продукты для Минобороны. Представители инициативной группы хотят, чтобы на сайте Prozorro появился раздел с ценами на продукты для Минобороны после скандала с яйцами по цене в 17 гривен за штуку.

Ранее Фокус сообщал, что журналист сравнил цены на продукты для ВСУ и пограничников. По сведениям Юрия Николова, для бойцов ГПСУ продукты питания закупают существенно дешевле, по сравнению с продуктами для Минобороны и продуктами в магазинах.