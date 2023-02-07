Нардепы проголосовали за рассекречивание цен на продукты для Минобороны

Инициаторы выступают за то, чтобы на prozorro появился отдельный отдел с ценами на провиант для Минобороны после скандала с яйцами по 17 гривен.

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Народные депутаты Украины поддержали законопроект №8381, который рассекречивает цены на провиант для Министерства обороны. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос".

В первом чтении за законопроект о внесении изменений к закону Украины "об оборонных закупках" проголосовало 290 депутатов. Инициаторы законопроекта выступают за то, чтобы при закупках продукции на prozorro будут отображаться цены. Сейчас этот процесс засекречен.

Механизм, который предлагают нардепы, предлагает сбалансировать вопрос секретности, публичного контроля, а также бесперебойность поставок в армию. Министерство экономики разработает отдельный раздел в системе публичных закупок prozorro.

"Наша основная цель — сделать все возможное для того, чтобы закупки еды для армии происходили эффективно, а поставки были своевременными и качественными", – заявила Юлия Свириденко, которая возглавила рабочую группу.

Ранее законопроект поддержал комитет совета национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, 6 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что он не знал деталей о закупке яиц по 17 грн за штуку. Он признал ошибку и неправильную коммуникацию.

26 января сообщалось, что Резников планирует реформировать советскую систему закупок для армии.