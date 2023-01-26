После скандала в Минобороны: Резников реформирует "советскую" систему закупок, – CNN

По словам журналистов, министр обороны Украины намерен приблизить механизм закупки оружия и армейских товаров к стандартам НАТО.

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Министерство обороны Украины проводит реформы системы закупок оружия в связи с недавним коррупционным скандалом в ведомстве. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию CNN.

Глава Минобороны обратился к профильным комитетам парламента Украины за помощью в написании закона для модернизации государственного механизма закупок товаров для армии. Новые реформы призваны приблизить систему к стандартам НАТО.

Алексей Резников отметил, что в борьбе с коррупцией необходимо "двигаться вперед" и добавил, что Украина будет нуждаться в поддержке Запада после окончания войны с РФ.

"Они поддержат нас, если мы действительно покажем им, что мы остановим коррупционные системы советских времен в нашей стране, станем новой, модернизированной, цивилизованной европейской страной", — сказал министр журналистам.

В публикации отметили, что данные реформы проходят на фоне недавнего коррупционного скандала в Украине, связанного с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

В чем суть скандала с закупками Минобороны

21 января журналист Юрий Николов заявил, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины и опубликовал соответствующее расследование.

По данным Николова, цены, указанные в официальных документах, оказались в два-три раза выше по сравнению с рыночными. К примеру, Минобороны заказало яйца по 17 гривен за штуку, в то время как средняя их стоимость составляет примерно 7 гривен.

Вскоре после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что высокие цены на продукты питания для ВСУ могли быть технической ошибкой в контрактах. Он также отметил, что журналисты могли некорректно сопоставить информацию из полученных документов.

23 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал аресты коррумпированных украинских чиновников и призвал представителей власти прекратить заниматься "сомнительными делами".

"Не на часі" уже не работает. Некоторые люди потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести", — сказал Арахамия.

По факту закупок Минобороны продуктов для украинских военных по завышенным ценам НАБУ открыло уголовное производство. О расследовании закупок и поставок питания также сообщили представители ГБР и СБУ.

24 января в антикоррупционном комитете Верховной Рады Украины сообщили об отстранении от должности директора департамента закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого.

В тот же день стало известно об отставке заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение украинских Вооруженных сил. В пресс-релизе Минобороны сообщили, что Шаповалов принял решение об увольнении, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ".

Фокус также писал о том, что 25 января Алексей Резников заявил о переходе Министерства обороны Украины на новые стандарты меню для военнослужащих. Министр отметил, что меню для ВСУ создадут с учетом всех родов войск, пищевых привычек и даже вероисповедания военнослужащих.