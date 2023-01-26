Після скандалу в Міноборони: Рєзніков реформує "радянську" систему закупівель, – CNN

За словами журналістів, міністр оборони України має намір наблизити механізм закупівлі зброї та армійських товарів до стандартів НАТО.

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Міністерство оборони України проводить реформи системи закупівлі зброї у зв'язку із нещодавнім корупційним скандалом у відомстві. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню CNN.

Глава Міноборони звернувся до профільних комітетів парламенту України за допомогою у написанні закону для модернізації державного механізму закупівлі товарів для армії. Нові реформи мають наблизити систему до стандартів НАТО.

Олексій Резніков зазначив, що у боротьбі з корупцією необхідно "рухатися вперед" і додав, що Україна потребуватиме підтримки Заходу після закінчення війни з РФ.

"Вони підтримають нас, якщо ми справді покажемо їм, що ми зупинимо корупційні системи радянських часів у нашій країні, станемо новою, модернізованою, цивілізованою європейською країною", — сказав міністр журналістам.

У публікації зазначили, що ці реформи відбуваються на тлі недавнього корупційного скандалу в Україні, пов'язаного із закупівлями продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

У чому суть скандалу із закупівлями Міноборони

21 січня журналіст Юрій Ніколов заявив, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України та опублікував відповідне розслідування.

За даними Ніколова, ціни, зазначені в офіційних документах, виявилися вдвічі-втричі вищими в порівнянні з ринковими. Наприклад, Міноборони замовило яйця по 17 гривень за штуку, тоді як середня вартість складає приблизно 7 гривень.

Незабаром після цього міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що високі ціни на продукти харчування для ЗСУ могли бути технічною помилкою у контрактах. Він також зазначив, що журналісти могли некоректно зіставити інформацію із отриманих документів.

23 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував арешти корумпованих українських чиновників та закликав представників влади припинити займатися "сумнівними справами".

"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерствують без страху та докорів совісті", — сказав Арахамія.

За фактом закупівель Міноборони продуктів для українських військових за завищеними цінами НАБУ відкрило кримінальне провадження. Про розслідування закупівель та постачання харчування також повідомили представники ГБР та СБУ.

24 січня в антикорупційному комітеті Верховної Ради України повідомили про звільнення з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького.

У той же день стало відомо про відставку заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення українських Збройних сил. У прес-релізі Міноборони повідомили, що Шаповалов ухвалив рішення про звільнення, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ".

Фокус також писав про те, що 25 січня Олексій Рєзніков заявив про перехід Міністерства оборони України до нових стандартів меню для військовослужбовців. Міністр зазначив, що меню для ЗСУ створять з урахуванням усіх родів військ, харчових звичок та навіть віросповідання військовослужбовців.