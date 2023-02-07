Нардепи проголосували за розсекречення цін на продукти для Міноборони

Ініціатори виступають за те, щоб на prozorro з'явився окремий відділ із цінами на провіант для Міноборони після скандалу з яйцями по 17 гривень.

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Народні депутати України підтримали законопроєкт №8381, який розсекречує ціни на провіант для Міністерства оборони. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк із фракції "Голос".

У першому читанні за законопроєкт про внесення змін до закону України "Про оборонні закупівлі" проголосувало 290 депутатів. Ініціатори законопроєкту виступають за те, щоб під час закупівель продукції на prozorro відображалися ціни. Зараз цей процес засекречений.

Механізм, який пропонують нардепи, пропонує збалансувати питання секретності, публічного контролю, а також безперебійність поставок в армію. Міністерство економіки розробить окремий розділ у системі публічних закупівель prozorro.

"Наша основна мета — зробити все можливе для того, щоб закупівлі їжі для армії відбувалися ефективно, а поставки були своєчасними та якісними", — заявила Юлія Свириденко, яка очолила робочу групу.

Раніше законопроєкт підтримав комітет ради національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, 6 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він не знав деталей щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку. Він визнав помилку та неправильну комунікацію.

26 січня повідомлялося, що Резніков планує реформувати радянську систему закупівель для армії.