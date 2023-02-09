Скандал із держзакупівлями в Міноборони: 621 чиновника притягнули до відповідальності, — Резніков

За словами міністра оборони, до матеріальної відповідальності притягнуті 497 посадових осіб, до дисциплінарної — 124. Резніков оприлюднив ці дані після нещодавніх публікацій про закупівлю продуктів для військових за цінами, вищими за ринкові.

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Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що минулого року загалом 621 чиновника з оборонного відомства та ЗСУ притягнули до відповідальності за підсумками внутрішніх розглядів. Про це повідомляється на сторінці Резнікова у Facebook.

"З них до матеріальної відповідальності було притягнуто 497 посадових осіб, до дисциплінарної відповідальності — 124 посадові особи", — йдеться в пості міністра.

Матеріали внутрішніх аудитів, які встановили порушення, передані правоохоронцям, а всі чиновники, чиї правопорушення доведуть, будуть покарані.

Такий пост Резніков написав після нещодавніх публікацій в українській пресі про те, що Міноборони закуповувало продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

На цьому тлі свої посади втратили заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов і керівник департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, яким повідомили про підозру.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 лютого навіть анонсував звільнення міністра оборони Олексія Резнікова, проте пізніше заявив, що кадрові зміни, що планувалися, в Мінобороні призупинені.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за розсекречення цін на продукти для Міноборони. Представники ініціативної групи хочуть, щоб на сайті Prozorro з'явився розділ із цінами на продукти для Міноборони після скандалу з яйцями за ціною 17 гривень за штуку.

Раніше Фокус повідомляв, що журналіст порівняв ціни на продукти для ЗСУ та прикордонників. За даними Юрія Ніколова, для бійців ДПСУ продукти харчування закуповують значно дешевше порівняно з продуктами для Міноборони та продуктами в магазинах.