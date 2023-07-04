Ударила молотком по голове: в Закарпатской области 3-летняя девочка убила младшую сестру

Отца, который не углядел за детьми, оштрафовали на 850 гривен за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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В Закарпатской области 3-летняя девочка убила свою младшую сестру молотком. Об этом пишет издание ZAXID.NET 3 июля.

Сообщалось, что отец не следил за дочерями. Младший ребенок, которому не исполнилось даже года, получил от сестры несколько ударов молотком по голове, в результате чего скончался.

В публикации говорится, что отец признал свою вину и подал в суд соответствующее заявление.

Инцидент произошел 20 ноября 2022 года. Следователь Хустского РУП ГУНП в Закарпатской области в конце мая 2023 года закрыл уголовное производство на отца, открытое по ст. 128 УК.

На мужчину составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд признал его виновным и назначил штраф в 850 гривен. Он также должен заплатить 536 гривен судебного сбора.

Напомним, что 27 июня стало известно о задержании в Киевской области 28-летней женщины, которая убила своего родственника из-за денежного долга. Она устроила физическую расправу над 26-летним парнем и сожгла его тело.

Ранее, 26 июня, мы также сообщали, что в областной клинической психиатрической больнице Харькова произошло убийство. Для обездвиживания агрессивного пациента 45-летний санитар схватил его за шею и начал бить кулаками.

Мы также сообщали, что 19 июня в Ивано-Франковской области был задержан подозреваемый в убийстве пропавшей накануне 9-летней девочки. Им оказался двоюродный дядя ребенка.