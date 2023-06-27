На Киевщине задержали женщину, поджегшую и закопавшую своего родственника, — полиция (фото, видео)

Сначала убийца облила жертву бензином и подожгла, однако позже пыталась затушить огонь. В последствии она сбросила тело парня в болото, а позже отвезла в лес и закопала.

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В Киевской области задержали 28-летнюю женщину, которая убила своего родственника из-за денежного долга. Деталями совершенного преступления 27 июня поделилась в соцсетях пресс-служба полиции Киевщины.

"Сначала женщина устроила физическую расправу над 26-летним парнем, потом облила парня бензином, подожгла спичку и бросила на него. Далее злоумышленница потушила пламя и перетащила тело к ближайшему водоему", — рассказали правоохранители.

Фото: Национальная полиция Киевской области

По данным следствия, последующие действия убийцы были направлены на сокрытие содеянного. Она положила тело погибшего в багажник машины и вывезла в лесополосу, где его похоронила.

Сейчас обидчица находится под стражей, ей грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Напомним, 26 июня в Коммунальном учреждении "Муниципальная стража" Белгород-Днестровского горсовета проинформировали, что в городе похитили у военного собаку и требовали за нее выкуп. Воин обратился в муниципалитет с необычной просьбой — найти любимца, и сотрудникам удалось вернуть четвероногого.

Также 26 июня стало известно, что в Ирландии неизвестные разбили стеклянную бутылку о голову украинского актера Александра Грекова. Конфликт из-за сигареты закончился визитом в больницу. Как известно, всего нападавших было пятеро, и среди них были три женщины.