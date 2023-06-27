На Київщині затримали жінку, що підпалила та закопала свого родича, — поліція (фото, відео)

Спочатку вбивця облила жертву бензином та підпалила, однак пізніше намагалася затушити вогонь. Врешті вона скинула тіло парубка в болото, а пізніше відвезла у ліс та закопала.

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У Київській області затримали 28-річну жінку, що вбила свого родича через грошовий борг. Деталями скоєного злочину 27 червня поділилася у соцмережах пресслужба поліції Київщини.

"Спочатку жінка влаштувала фізичну розправу над 26-річним парубком, потім облила хлопця бензином, підпалила сірник та кинула на нього. Далі зловмисниця загасила полумʼя та перетягнула тіло до найближчої водойми", — розповіли правоохоронці.

Фото: Національна поліція Київської області

За даними слідства, наступні дії вбивці були направлені на приховання скоєного. Вона поклала тіло загиблого у багажник машини та вивезла в лісосмугу, де його поховала.

Нині кривдниця перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 26 червня у Комунальній установі "Муніципальна варта" Білгород-Дністровської міськради проінформували, що в місті викрали у військового собаку та вимагали за неї викуп. Воїн звернувся до муніципалітету з незвичним проханням — знайти улюбленця, і співробітникам вдалося повернути чотирилапого.

Також 26 червня стало відомо, що в Ірландії невідомі розбили скляну пляшку об голову українського актора Олександра Грекова. Конфлікт через цигарку закінчився візитом в лікарню. Як відомо, всього нападників було п’ятеро, і серед них були три жінки.