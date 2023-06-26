Вимагали викуп: на Одещині у військовослужбовця викрали домашнього улюбленця (відео)

Як розповіли в муніципалітеті Білгород-Дністровського, військовослужбовець, який наразі перебуває на фронті, звернувся до муніципальної варти з проханням повернути йому собаку, якого він залишив у знайомих.

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У місті Білгород-Дністровський Одеської області у військового вкрали собаку і вимагали за нього викуп. Про це 26 червня повідомили у пресслужбі Комунальної установи "Муніципальна варта" Білгород-Дністровської міськради.

Повідомляється, що український захисник звернувся до муніципальної варти міста з проханням про допомогу.

"Військовослужбовець, захисник нашої країни, який зараз перебуває на фронті, зателефонував до муніципальної варти з вкрай нестандартним проханням — повернути йому собаку, якого він залишив у знайомих для нагляду на період військової служби", — розповіли в муніципалітеті.

Муніципальна варта вирішила допомогти українському захиснику і провела операцію з пошуку та повернення породистого вихованця матері бійця. Зокрема, на відео зафіксовано, як якісь чоловіки вивели на вулицю собаку на повідку. Щойно тварина побачила власницю, почала радісно верещати і рватися до неї.

На відео співробітник муніципальної варти запитує, чи її собака і сам собі відповідає: "Це й так видно...". Чоловіки, у яких із поки що невідомих причин опинилася тварина, одразу починають відходити до хвіртки, з-за якої, судячи з усього, виходили. Жінка наполягає, щоб вони повернули повідець, на якому був собака, і каже, що його кличка — Бой.

"Ця зустріч домашнього улюбленця з сім'єю ще надовго залишиться в пам'яті в кожного з нас", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що київські патрульні врятували собаку, який перебував замкненим на балконі протягом трьох днів. Щоб звільнити нещасну тварину, вони прийняли рішення витягти її через вікно.

У березні стало відомо, що через 28 днів після руйнівного землетрусу в провінції Хатай (Туреччина), врятували собаку, яка перебувала весь цей час під уламками зруйнованого будинку. Коли рятувальники досягли місця, де перебував доберман, вони виявили, що вона народила трьох цуценят, і всі вони вижили.