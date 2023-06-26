Требовали выкуп: в Одесской области у военнослужащего похитили домашнего питомца (видео)

Как рассказали в муниципалитете Белгород-Днестровского, военнослужащий, который сейчас находится на фронте, обратился в муниципальную стражу с просьбой вернуть ему собаку, которую он оставил у знакомых.

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В городе Белгород-Днестровский Одесской области у военного украли собаку и требовали за нее выкуп. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Коммунального учреждения "Муниципальная стража" Белгород-Днестровского горсовета.

Сообщается, что украинский защитник обратился в муниципальную стражу города с просьбой о помощи.

"Военнослужащий, защитник нашей страны, который сейчас находится на фронте позвонил в муниципальную стражу с крайне нестандартной просьбой — вернуть ему собаку, которую он оставил у знакомых для присмотра на период воинской службы", — рассказали в муниципалитете.

Муниципальная стража решила помочь украинскому защитнику и провела операцию по поиску и возврату породистого питомца матери бойца. В частности, на видео зафиксировано, как какие-то мужчины вывели на улицу собаку на поводке. Как только животное увидело владелицу, принялось радостно визжать и рваться к ней.

На видео сотрудник муниципальной стражи спрашивает, ее ли собака и сам себе отвечает: "Это и так видно…". Мужчины, у которых по пока еще неизвестным причинам оказалось животное, сразу начинают отходить к калитке, из-за которой, судя по всему, выходили. Женщина настаивает, чтобы они вернули поводок, на котором была собака, и говорит, что его кличка — Бой.

"Эта встреча домашнего любимца с семьей, еще надолго останется в памяти у каждого из нас", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня сообщалось, что киевские патрульные спасли собаку, которая находилась запертой на балконе в течение трех дней. Чтобы освободить несчастное животное, они приняли решение извлечь его через окно.

В марте стало известно, что спустя 28 дней после разрушительного землетрясения в провинции Хатай (Турция), была спасена собака, которая находилась все это время под обломками разрушенного дома. Когда спасатели достигли места, где находился доберман, они обнаружили, что она родила трех щенков, и все они выжили.