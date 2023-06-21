Трое суток без еды и воды: в Киеве патрульные спасли брошенную собаку (видео)

Животное постоянно скулило — это заметили соседи и связались с зоозащитниками. Безответственным владельцем теперь займутся правоохранители.

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Столичные патрульные совершили акт спасения собачки, которая была заперта на балконе в течение трех долгих суток. Для того чтобы освободить бедного питомца, они решили достать его через окно. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

В настоящий момент четырехлапому питомцу не грозит никакая опасность.

"Патрульные помогли спасти песика, который 3 суток просидел закрытым на балконе. Это событие произошло в Святошинском районе, откуда на линию 102 поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Жители многоэтажки пожаловались на своего соседа, закрывшего собаку. Животное постоянно скулило и, вероятно, нуждалось в пище и воде", – рассказали в пресс-службе.

По сообщению правоохранительных органов, когда они прибыли на место происшествия, информация о наличии животного подтвердилась. Дверь квартиры была открыта, однако владельца дома не было на месте. Инспекторам не удалось достигнуть балкона из-за значительного скопления предметов внутри помещения.

Для того чтобы освободить собаку, полицейские приняли решение перелезть через окно. Затем они передали ее зоозащитникам, с которыми связались соседи.

Впоследствии делом безответственного владельца животного будут заниматься участковые офицеры.

Напомним, что 9 марта, спустя 28 дней после разрушительного землетрясения в Турции, в провинции Хатай спасли собаку, которая все это время выживала под завалами дома. Когда до добермана добрались спасатели, оказалось, что она родила троих щенков, и все они выжили.

В ночь на 13 июня российские войска нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Кривом Роге. Сотрудники ГСЧС спасли кота Шамиля из разрушенной многоэтажки в Кривом Роге.