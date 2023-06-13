Обстрел Кривого Рога: из горящей многоэтажки спасли кота Шамиля (видео)

Поисково-спасательная операция в Кривом Роге продолжается. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, пять человек все еще остаются под завалами.

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В ночь на 13 июня российские войска нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Кривом Роге, сейчас там идет поисково-спасательная операция. Местные журналисты показали видео спасения кота по имени Шамиль.

"Это кот Шамиль. Его спасли из одной из квартир на 5 этаже. Соседи говорят, что хозяйка успела выбежать, а ее мужа привалило дверью. Надеемся, что с ними тоже все хорошо", – говорится в публикации.

Спасателям пришлось отливать животное водой, после того как его достали из горящего дома. Только после этого кот стал подавать признаки жизни.

Шамиля из рук в руки передали одной из соседок его владельцев. Женщина рассказала, что котов было шестеро. Других животных спасателям пока найти не удалось.

Ситуация в Кривом Роге: пять человек находятся под завалами

В эфире "Радио свободы" председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что число погибших в результате российского удара в Кривом Роге возросло до шести, еще пять человек могут находиться под завалами продуктового склада.

"На данный момент, к сожалению, уже шесть погибших. 25 раненых, из них десять тяжелых и трое крайне тяжелых. Спасательная операция продолжается, разбираем завалы. Еще, вероятно, пять человек находятся под завалами из того, что мы сейчас понимаем", – сказал Вилкул.

Также он уточнил, что локализация пожаров уже закончилась, но нужно разбирать завалы. Местные власти занимаются оказанием помощи и расселением людей.

Напомним, что в ночь на 13 июня ВС РФ обстреляли город Кривой Рог Днепропетровской области. Ракеты попали в несколько гражданских объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный жилой дом.

В сети также появились фото и видео с места удара российской ракеты по Кривому Рогу, на которых можно увидеть сильный пожар и масштабные разрушения.

На трагедию в Кривом Роге отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что "российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей".