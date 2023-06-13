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"Вот он, русский мир": в сети появились кадры последствий обстрела Кривого Рога (фото, видео)

обстрелы, ракетные удары, Кривой Рог, Украина, 13 июня
Фото: Скриншот | Пожар в пятиэтажке в Кривом Роге 13 июня после ракетного удара

По последним данным Днепропетровской ОВА, в результате ракетного удара погибли как минимум три человека, более 20 человек получили различные травмы и ранения.

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Во вторник ночью, 13 июня, российский удар по пятиэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области вызвал большие разрушения. После прилета в доме начался пожар. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в соцсетях местными властями и очевидцами.

"Вот он, "русский мир". Так спишь в полчетвертого… " – показала разрушения в своей квартире местная жительница.

Кривой Рог 13 июня Fullscreen
Кривой Рог 13 июня Fullscreen
Фото: Сергей Лысак / Telegram
Кривой Рог 13 июня Fullscreen
Фото: Скриншот
Кривой Рог 13 июня Fullscreen
Фото: Telegram
Кривой Рог 13 июня
Кривой Рог 13 июня
Кривой Рог 13 июня
Кривой Рог 13 июня

"Массированная ракетная атака по Кривому Рогу. Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и опубликовал фото разрушенного дома.

Предварительно погибли трое жителей пятиэтажки. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. С ним борются спасатели.

"Кривой Рог. "Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание", — сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, на месте трагедии работают экстренные службы, скорая оказывает помощь пострадавшим.

Он добавил, есть люди в крайне тяжелом состоянии, а также те, кто все еще находится под завалами.

Напомним, что 10 июня ВС РФ с самого утра атаковали Авдеевку. По состоянию на 14.00 было нанесено 12 обстрелов в центральной части города. Удары наносились из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и танков.

Кроме того, 10 июня российская армия атаковала военный аэродром "Миргород" в Полтавской области. По данным ОВА, россияне нанесли удары по аэродрому баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также дронами-камикадзе иранского производства.