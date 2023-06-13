"Ось він, руський мір": у мережі з'явилися кадри наслідків обстрілу Кривого Рогу (фото, відео)

За останніми даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок ракетного удару загинули щонайменше троє людей, понад 20 осіб отримали різні травми та поранення.

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У вівторок вночі, 13 червня, російський удар по п'ятиповерхівці у Кривому Розі Дніпропетровської області спричинив великі руйнування. Після прильоту в будинку почалася пожежа. Про це свідчать фото та відео, опубліковані в соцмережах місцевою владою та очевидцями.

"Ось він, "руський мір". Так спиш о пів на четверту…" — показала руйнування у своїй квартирі місцева жителька.

Фото: Сергій Лисак / Telegram Фото: Скріншот Фото: Telegram

"Масована ракетна атака по Кривому Рогу. Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", — написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і опублікував фото зруйнованого будинку.

Попередньо загинули троє мешканців п'ятиповерхівки. 25 людей поранено, з них 19 — у лікарні.

Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники.

"Кривий Ріг. "Високоточні" чудовиська влучили в кілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерхову будівлю", — повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, на місці трагедії працюють екстрені служби, швидка надає допомогу постраждалим.

Він додав, є люди у вкрай тяжкому стані, а також ті, хто все ще перебуває під завалами.

Нагадаємо, що 10 червня ЗС РФ із самого ранку атакували Авдіївку. Станом на 14:00 було здійснено 12 обстрілів у центральній частині міста. Удари завдавалися зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град" і танків.

Крім того, 10 червня російська армія атакувала військовий аеродром "Миргород" у Полтавській області. За даними ОВА, росіяни завдали ударів по аеродрому балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також дронами-камікадзе іранського виробництва.