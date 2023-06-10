Оккупанты "Градами" и артиллерией нанесли 12 ударов по центру Авдеевки, — мэр

С утра российские войска атаковали город. По данным мэра Виталия Барабаша, в Авдеевке остается 1730 человек.

Related video

Российские войска нанесли 12 обстрелов по центральным районам Авдеевки. Об этом "Суспільному" сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

10 июня ВС РФ с самого утра атаковали Авдеевку. По состоянию на 14.00 было нанесено 12 обстрелов в центральной части города. Удары наносились из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и танков.

"Утром в основном работают по центральной части города. Информация о пострадавших гражданских не поступала. Серьезных разрушений не было, потому что не было ракетных и авиаударов", — заявил Барабаш.

Известно, что в Авдеевке остается 1730 местных жителей. До сих пор разыскивается 12-летний мальчик, которого должны вывезти. Через неделю город покинул 7 человек. Барабаш добавил, что ночь в Авдеевке прошла без массированных обстрелов. Удары наносились хаотично и преимущественно по старой части населенного пункта.

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко обновлял информацию об обстрелах утром 10 июня. На тот момент данных об обстреле Авдеевки не было.

Напомним, 8 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВС РФ пытаются наступать на Авдеевском направлении и в районе Марьинки, однако успеха не имели.

30 мая бойцы ВСУ рассказали, как отразили большую атаку кафиров на Авдеевку — сосредоточили удары с артиллерии, "Градов" и танков.