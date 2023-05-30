Сконцентрированный удар: бойцы ВСУ рассказали, как отразили атаку оккупантов на Авдеевку (фото)

Аэроразведка зафиксировала вражеское наступление, а дальше командование отдало приказ открывать огонь из артиллерии, РСЗО "Град" и танков. Оккупанты понесли потери в технике, а ВСУ взяли в плен 22 вражеских солдата.

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Недавно бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка отразили попытку российских войск захватить позиции на Авдеевском направлении. Тогда же были взяты в плен 22 окупантов элитного подразделения "Шторм". Об этом сообщает АрмияInform.

Оказалось, что попытку атаковать российских войск сделали невозможными удары с гаубиц, САУ, РСЗО "Град" и танков. Такой сконцентрированный огонь уничтожил два броневика "Тигр", БМД и еще несколько единиц российской техники. Отмечается, что удары наносились с разных расстояний и направлений, чтобы враг не смог выявить расположение военных.

Основная задача артиллеристов — прикрывать действия пехоты, уничтожать вражескую живую силу и технику, а также бить по наступающим оккупантам. Сообщается, что военные остановили враждебное наступление благодаря общим действиям аэроразведки и батареи "Градов".

"Тогда мы сделали оркам настоящую кровавую баню. Как только наши "птички" увидели продвижение колонны, в голове которой ехал танк и вел бегущий огонь по украинским позициям, сразу получили приказ ударить по бронированной группе. Судя по громкости начавшейся после этого канонады, понял что похожий приказ получили и другие артиллерийские расчеты. Уже на видео потом увидели, какой мощный вал огня встретил эту колонну. Били из всего, что у нас есть, начиная с РСЗО и заканчивая обычными минометами. Превратили в металлолом. Психологическое состояние вражеской пехоты, оставшейся живой в том аду, было уже явно подорвано. Они больше думали не об атакующих действиях, а о том, как быстрее сложить оружие и сдаться в плен", — рассказывает командир расчета с позывным "Физрук".

Напомним, 26 мая в ГПСУ рассказали о неудачном наступлении ВС РФ, которое отразили Силы обороны.

24 мая бойцы из 30-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожают бетонные опорные пункты российских войск во время наступательных действий.