Бой длился 10 часов: под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку, бойцы Сил обороны разгромили ВС РФ

Штурму украинских позиций предшествовал артобстрел, далее пограничников и бойцов ВСУ враг забросал с дронов боеприпасами с аэрозолями раздражающего действия.

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На Авдеевском направлении украинские пограничники вместе с бойцами ВСУ дали бой российским оккупантам. Те пошли на штурм при поддержке танков и бронированной техники, но Силам обороны удалось отразить вражескую атаку. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Несмотря на химическую атаку, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм противника на Авдеевском направлении. Штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Далее оккупанты при поддержке танков и броневиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бой длился около 10 часов. За это время украинским защитникам удалось уничтожить 2 вражеских танка, БМП и БТР. Также ВС РФ на Авдеевском направлении уменьшилось на 30 российских захватчиков.

Напомним, что на Бахмутском направлении российские кафиры неудачно сходили на штурм "опорника" ГПСУ. Бой длился недолго. В результате штурма оккупанты потеряли двоих своих штурмовиков, еще трое были временно "выведены из строя".

Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Бахмуте перемолотили пехоту оккупантов, которые готовились к штурму. Они отработали по ним из миномета.