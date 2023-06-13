Появились новые детали удара по Кривому Рогу: Зеленский отреагировал на трагедию (фото, видео)

В результате попадания вражеской ракеты в пятиэтажке разгорелся пожар площадью в 700 кв. м. Погибло трое людей, 25 — ранены. Также известно о пострадавших в других локациях Кривого Рога.

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Во время ночной атаки Вооруженных сил Российской Федерации по Кривому Рогу силы ПВО сбили три крылатые ракеты, однако есть "прилеты" по гражданским объектам. Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате прилета вражеской ракеты в пятиэтажный дом погибли трое людей. Еще 25 граждан получили ранение, из них 19 — госпитализированы.

"Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Его укрощают спасатели", — сообщил глава ОВА.

Пожар в Кривом Роге из-за атаки ВС РФ

Сергей Лысак также упомянул о троих пострадавших в результате "прилета" по частному предприятию. По его словам, под завалами склада находятся люди. Также повреждены 6 легковых автомобилей.

Еще четверо жителей Кривого Рога получили ранения на третьей локации, где зафиксированы возгорания зданий и машин. Кроме того, известно о повреждении в спасательном подразделении.

Разрушения на месте "прилета" российской ракеты

ВС РФ атаковали Кривой Рог

Информацию о троих погибших подтвердил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его данным, семеро человек, вероятно, находятся под завалами.

Позже Вилкул добавил, что напротив разрушенного дома в школе на первом и втором этаже развернут штаб, где можно зарегистрироваться на расселение, получить материалы, зарегистрироваться на материальную помощь, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов, а также получить горячее питание.

Под завалами многоэтажки в Кривом Роге могут находиться люди

На трагедию также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео с места "прилета".

"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей", — констатировал Зеленский.

Россияне атаковали гражданские объекты в Кривом Роге

Напомним, что в ночь на 13 июня ВС РФ обстреляли город Кривой Рог Днепропетровской области. Ракеты попали в несколько гражданских объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный жилой дом.

В сети также появились фото и видео с места удара российской ракеты по Кривому Рогу, на которых можно увидеть сильный пожар и масштабные разрушения.

Кроме того, 13 июня российские оккупанты также атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101/555 и запустили по Харькову беспилотники Shahed. В результате пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском районе Харькова.