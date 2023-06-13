Ночная атака по Украине 13 июня: первые подробности российского обстрела (фото)

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, а также попали в жилой дом в Кривом Роге. Известно о погибших и пострадавших.

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В ночь на 13 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли территорию Украины. В частности, оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По данным КГВА, россияне атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101/555, выпущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все вражеские цели были сбиты украинской ПВО.

Сергей Попко также заявил, что информации о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами

При этом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру города дронами-камикадзе Shahed. В результате пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском районе.

ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ВС РФ попали в несколько мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание.

Оккупанты атаковали Кривой Рог

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в результате "прилета" есть погибшие и раненые.

ВС РФ ударили по жилому дому в Кривом Роге

Напомним, что 11 июня российские захватчики обстреляли лодку с гражданскими людьми, которых эвакуировали с левого берега в Херсонской области. Шесть человек получили ранения. Пострадавшим удалось добраться до Херсона, где их госпитализировали.

Ранее, 10 июня, российская армия атаковала военный аэродром "Миргород" в Полтавской области. По данным ОВА, россияне нанесли удары по аэродрому баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также дронами-камикадзе иранского производства.

Мы также сообщали, что 10 июня ВС РФ атаковали Одессу беспилотниками Shahed-131/136. В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, привели к возгоранию.