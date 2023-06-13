Нічна атака по Україні 13 червня: перші подробиці російського обстрілу (фото)

Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, а також влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Відомо про загиблих та постраждалих.

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У ніч проти 13 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли територію України. Зокрема, окупанти атакували столицю крилатими ракетами, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За даними КМВА, росіяни атакували Київ крилатими ракетами Х-101/555, випущеними стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із району Каспійського моря. Усі ворожі цілі було збито українською ППО.

Сергій Попко також заявив, що інформації про жертви або руйнування поки не надходило.

Росіяни атакували Київ крилатими ракетами

При цьому міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру міста дронами-камікадзе Shahed. В результаті постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському районі.

ЗС РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова

Крім того, російські окупанти завдали удару по Кривому Розі. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ЗС РФ влучили в кілька мирних об'єктів у різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерхову будівлю.

Окупанти атакували Кривий Ріг

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що в результаті "прильоту" є загиблі та поранені.

ЗС РФ ударили по житловому будинку у Кривому Розі

Нагадаємо, що 11 червня російські загарбники обстріляли човен із цивільними людьми, яких евакуювали з лівого берега на Херсонщині. Шестеро людей отримали поранення. Постраждалим вдалося дістатися Херсона, де їх госпіталізували.

Раніше, 10 червня, російська армія атакувала військовий аеродром "Миргород" у Полтавській області. За даними ОВА, росіяни завдали ударів по аеродрому балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також дронами-камікадзе іранського виробництва.

Ми також повідомляли, що 10 червня ЗС РФ атакувала Одесу безпілотниками Shahed-131/136. Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів потрапили до квартири багатоповерхівки, призвели до займання.