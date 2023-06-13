З'явилися нові деталі удару по Кривому Рогу: Зеленський відреагував на трагедію (фото, відео)
Внаслідок влучання ворожої ракети в п'ятиповерхівці спалахнула пожежа площею 700 кв. м. Загинуло троє людей, 25 — поранено. Також відомо про постраждалих в інших локаціях Кривого Рогу.
Під час нічної атаки Збройних сил Російської Федерації по Кривому Рогу сили ППО збили три крилаті ракети, проте є "прильоти" по цивільних об'єктах. Про це написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
За словами чиновника, внаслідок прильоту ворожої ракети у п'ятиповерховий будинок загинули троє людей. Ще 25 громадян отримали поранення, з них 19 — госпіталізовано.
"Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники", — повідомив голова ОВА.
Сергій Лисак також згадав про трьох постраждалих внаслідок "прильоту" по приватному підприємству. За його словами, під завалами складу перебувають люди. Також пошкоджено 6 легкових автомобілів.
Ще четверо жителів Кривого Рогу отримали поранення на третій локації, де зафіксовано загоряння будівель та машин. Крім того, відомо про пошкодження у рятувальному підрозділі.
Інформацію про трьох загиблих підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його даними, семеро людей, ймовірно, перебувають під завалами.
Пізніше Вілкул додав, що навпроти зруйнованого будинку в школі на першому та другому поверхах розгорнуть штаб, де можна зареєструватися на розселення, отримати матеріали, зареєструватись на матеріальну допомогу, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів, а також отримати гаряче харчування.
На трагедію також відреагував президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео з місця прильоту.
"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст та людей", — констатував Зеленський.
Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня ЗС РФ обстріляли місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракети влучили в кілька цивільних об'єктів у різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерховий житловий будинок.
У мережі також з'явилися фото та відео з місця удару російської ракети по Кривому Розі, на яких можна побачити сильну пожежу та масштабні руйнування.
Крім того, 13 червня російські окупанти також атакували Київ крилатими ракетами Х-101/555 і запустили по Харкову безпілотники Shahed. В результаті постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському районі Харкова.