З'явилися нові деталі удару по Кривому Рогу: Зеленський відреагував на трагедію (фото, відео)

Внаслідок влучання ворожої ракети в п'ятиповерхівці спалахнула пожежа площею 700 кв. м. Загинуло троє людей, 25 — поранено. Також відомо про постраждалих в інших локаціях Кривого Рогу.

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Під час нічної атаки Збройних сил Російської Федерації по Кривому Рогу сили ППО збили три крилаті ракети, проте є "прильоти" по цивільних об'єктах. Про це написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, внаслідок прильоту ворожої ракети у п'ятиповерховий будинок загинули троє людей. Ще 25 громадян отримали поранення, з них 19 — госпіталізовано.

"Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники", — повідомив голова ОВА.

Пожежа у Кривому Розі через атаку ЗС РФ

Сергій Лисак також згадав про трьох постраждалих внаслідок "прильоту" по приватному підприємству. За його словами, під завалами складу перебувають люди. Також пошкоджено 6 легкових автомобілів.

Ще четверо жителів Кривого Рогу отримали поранення на третій локації, де зафіксовано загоряння будівель та машин. Крім того, відомо про пошкодження у рятувальному підрозділі.

Руйнування на місці "прильоту" російської ракети

ЗС РФ атакували Кривий Ріг

Інформацію про трьох загиблих підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його даними, семеро людей, ймовірно, перебувають під завалами.

Пізніше Вілкул додав, що навпроти зруйнованого будинку в школі на першому та другому поверхах розгорнуть штаб, де можна зареєструватися на розселення, отримати матеріали, зареєструватись на матеріальну допомогу, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів, а також отримати гаряче харчування.

Під завалами багатоповерхівки у Кривому Розі можуть бути люди

На трагедію також відреагував президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео з місця прильоту.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст та людей", — констатував Зеленський.

Росіяни атакували цивільні об'єкти у Кривому Розі

Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня ЗС РФ обстріляли місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракети влучили в кілька цивільних об'єктів у різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерховий житловий будинок.

У мережі також з'явилися фото та відео з місця удару російської ракети по Кривому Розі, на яких можна побачити сильну пожежу та масштабні руйнування.

Крім того, 13 червня російські окупанти також атакували Київ крилатими ракетами Х-101/555 і запустили по Харкову безпілотники Shahed. В результаті постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському районі Харкова.