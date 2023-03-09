Собаку с тремя щенками спасли из-под завалов через месяц после землетрясения в Турции

Доберман Сила оказалась заперта в подвале, но не только выжила, но и родила троих щенков.

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Спустя 28 дней после разрушительного землетрясения в Турции, в провинции Хатай спасли собаку, которая все это время выживала под завалами дома. Когда до добермана добрались спасатели, оказалось, что она родила троих щенков, и все они выжили. Об этом пишет Daily Mail.

Кадир Кейифли, владелец двухлетней самки добермана Силы, рассказал, что верил в то, что его любимица выжила и просил помочь спасателей. Но никто не мог добраться до подвала из-за завалов.

Но ему пришла на помощь команда по спасению животных Meyako. После нескольких часов работы им удалось добраться до подвала, где была заперта Сила, и увидели, что она не только выжила, но и родила трех щенков.

Хозяин сказал, что собака выжила потому что питалась кормом, целый мешок которого хранился в подвале. Однако неясно, что она пила все это время.

Силу и трех ее щенков достали из-под завалов

Сила выглядела истощенной, но смогла передвигаться без посторонней помощи. Силу и ее щенков доставили на лечение в соседний город Адана. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Доберман Сила месяц провела под развалинами

Число погибших в результате землетрясений в прошлом месяце в Турции и Сирии приблизилось к 52 000 человек.

С 6 февраля в регионе, пострадавшем от землетрясения, произошло около 10 000 афтершоков.

Турецкая полиция арестовала 184 человека, подозреваемых в причастности к обрушению зданий в результате катастрофического землетрясения 6 февраля. Здания были возведены с нарушениями, потому при подземных толчках просто складывались, как карточные домики.

Напомним, ранее из-под завалов в Турции извлекли пса породы хаски, который выжил в развалинах, проведя 23 дня без воды и еды.

А Сеть растрогали фото собаки-спасателя из Южной Кореи, который продолжал искать выживших, даже когда поранил лапы.