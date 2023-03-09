Собаку з трьома цуценятами врятували з-під завалів за місяць після землетрусу в Туреччині

Доберман Сила виявилася замкненою у підвалі, але не тільки вижила, а й народила трьох цуценят.

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Через 28 днів після руйнівного землетрусу в Туреччині в провінції Хатай врятували собаку, яка весь цей час виживала під завалами будинку. Коли до добермана дісталися рятувальники, виявилось, що вона народила трьох цуценят, і всі вони вижили. Про це пише Daily Mail.

Кадір Кейіфлі, власник дворічної самки добермана Сили, розповів, що вірив у те, що його улюблениця вижила та просив допомоги у рятувальників. Але ніхто не міг дістатися до підвалу через завали.

Але йому прийшла на допомогу команда порятунку тварин Meyako. Після кількох годин роботи їм вдалося дістатися до підвалу, де була замкнена Сила, і побачили, що вона не лише вижила, а й народила трьох цуценят.

Господар сказав, що собака вижила тому, що харчувалася кормом, цілий мішок якого зберігався в підвалі. Однак незрозуміло, що вона пила весь цей час.

Силу та трьох її цуценят дістали з-під завалів

Сила виглядала виснаженою, але спромоглася пересуватися без сторонньої допомоги. Силу та її цуценят доставили на лікування до сусіднього міста Адана. Нині вони почуваються добре.

Доберман Сила місяць провела під руїнами

Число загиблих внаслідок землетрусів минулого місяця в Туреччині та Сирії наблизилося до 52 000 людей.

З 6 лютого в регіоні, який постраждав від землетрусу, сталося близько 10 тисяч афтершоків.

Турецька поліція заарештувала 184 особи, підозрюваних у причетності до обвалення будівель внаслідок катастрофічного землетрусу 6 лютого. Будинки були зведені з порушеннями, тому під час підземних поштовхів просто складалися, як карткові будиночки.

Нагадаємо, раніше з-під завалів у Туреччині витягли пса породи хаскі, який вижив у руїнах, провівши 23 дні без води та їжі.

А мережу зворушили фото собаки-рятівника з Південної Кореї, який продовжував шукати тих, хто вижив, навіть коли поранив лапи.