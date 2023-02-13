Мережу зворушив собака-рятувальник, який шукає виживших у Туреччині з пораненими лапами

Пес на прізвисько Тобек прибув із командою рятувальників з Південної Кореї і шукає тих, хто вижив, навіть після того, як сильно поранився.

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Мережу зворушили фото з Туреччини, де команди рятувальників продовжують шукати виживших під завалами разом із спеціально навченими собаками. Один із псів-рятувальників продовжує працювати, навіть поранивши лапи. Про це пише AllKpop.

З 6 лютого, коли Туреччину та Сирію сколихнула серія землетрусів, минуло вже понад тиждень. У Туреччині працюють команди рятувальників із усього світу. Вони шукають постраждалих від землетрусу, який став одним із найпотужніших і руйнівних за останні 100 років. За останніми даними, загинуло понад 30 тисяч людей.

Наразі в зоні лиха працюють не лише люди, а й собаки-рятувальники, які допомагають шукати людей під завалами. Кілька днів тому представник команди з Південної Кореї зазначав, що перші 72 години після землетрусу називають "золотим періодом", коли шанси знайти тих, хто вижив, найвищі. Починаючи з четвертого дня ці шанси падають, оскільки температура опускається нижче нуля, а умови погіршуються. Але рятувальники усе рівно продовжують пошуки. І собаки їм у цьому допомагають, адже вони можуть проникати в дуже невеликі простори і вишукувати людей за запахом.

[ + – ] Собака-рятувальник на прізвисько Тобек Фото: Yonhap

Собака-рятувальник на прізвисько Тобек, шестирічний лабрадор-ретрівер, працював кілька днів, перш ніж поранив лапи, а потім і отримав травму передньої лапи, наступивши на гострі уламки.

Йому перев'язали рани, щоб він не завдав собі ще більших пошкоджень і Тобеку довелося повернутися до роботи.

У мережі вже просять надати більше захисту для собак, які цілодобово повзають під конструкціями, що можуть обрушитися на них будь-якої миті.

Нагадаємо, раніше представник мексиканської команди рятувальників повідомив, що втратив свого партнера. Німецька вівчарка на ім'я Протео загинула, працюючи на завалах. Подробиці не повідомляють, але, швидше за все, на неї обрушилися уламки будівлі.